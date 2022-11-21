Das iPhone als Kamera-Ersatz

Fotografieren gilt zu Recht als wunderschönes Hobby und sinnstiftend noch dazu. Kameras herumzutragen eher weniger. Trotzdem baumeln auch heute noch kiloschwere Konstruktionen aus Metall und Glas an den Schultern jener Hobby-Fotografen, die mit ihrer Tätigkeit nicht einmal Geld verdienen. Stattdessen möchten sie «nur» die schönsten Erlebnisse in der besten Qualität bewahren und investieren in dieses Ziel haufenweise Geld, Muskelkraft und Schweiss.

Das war bei mir über viele Jahre hinweg nicht anders. Um es vorwegzunehmen: Heute fotografiere ich nur noch mit dem iPhone. Und ja, eine konventionelle Kamera bietet natürlich die bessere technische Qualität. Das iPhone befehligt auch keine Studioblitze und liefert bescheidene 12 Mpx Auflösung, vom iPhone 14 Pro einmal abgesehen. Formatfüllende Bilder von Löwen gelingen also nur unter Einsatz von Leib und Leben, weil man sich dazu direkt vor die Katze setzen muss – mit ungewissem Ausgang.

Pixel oder Seelenfrieden

Die Abkehr von der «richtigen» Kamera verlangt nach einem mentalen Wandel – besonders, wenn bis anhin nur das Beste gut genug war. Abstriche bei der Qualität müssen nicht nur erduldet, sondern akzeptiert werden. Dasselbe gilt für die Erkenntnis, dass nicht mehr jedes Motiv fotografiert werden kann. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm; bei genauer Betrachtung entpuppte sich mein Makro als Fehlinvestition, weil ich doch lieber die Familie fotografiere, statt den haarigen Hintern einer Fliege. Kurz: Der Wechsel zum iPhone kommt wohl für die meisten Fotografen einer Zäsur gleich, die jedoch sehr erfrischend sein kann.

Wenn Sie diesen Weg einschlagen, folgt die erste Belohnung auf der Stelle: Ab sofort haben Sie Ihre komplette Fotoausrüstung immer dabei. Das iPhone, der einstige Notnagel, wird zum federleichten Kamerarucksack mit allem, was Sie brauchen.

Jetzt aber Technik

Smartphones sind untrennbar mit der «Computational Photography» verbunden, der computergestützten Fotografie: Immer bessere Prozessoren und Algorithmen sorgen für eine Bildqualität, die aufgrund der physikalischen Gesetze und der winzigen Kamerasensoren eigentlich gar nicht möglich sind. Stattdessen wird im iPhone jedes Foto unmittelbar nach der Aufnahme durch Apples «Image Pipeline» gejagt. Hier wird das Motiv in mehreren Schritten segmentiert, analysiert und optimiert: