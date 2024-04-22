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iPhone: die letzten Apps aufrufen
Nun auch mit Video zum Tipp:
Der App-Umschalter ist bestens bekannt: In einer beliebigen App wird von unten nach oben gewischt, damit die letzten Apps aufgefächert werden. Jetzt werden eine davon angewählt oder mit einem erneuten nach Wischen nach oben komplett beendet. So weit, so bekannt. Dies funktioniert, wie in den Kommentaren erwähnt nur so bei Geräten mit Face-ID. Bei den iPhones mit Touch ID, muss der Knopf zweimal gedrückt werden, dass der App-Umschalter sich öffnet.
Eine andere Geste funktioniert ein wenig subtiler: Ziehen Sie den Strich am unteren Displayrand nach rechts, um zur zuletzt verwendeten App zu wechseln – oder zur vorletzten:
Sinngemäss wird mit einem Wischen von rechts nach links in die andere Richtung geblättert.
Dieser Tipp funktioniert auch weiterhin mit iOS 17.
21.04.24 Wir haben das Video zur Meldung hinzugefügt.
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