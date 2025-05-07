iPhone, öffne dich! So klappt der Abgleich mit dem Windows-PC

Apples iPhones und iPads sind im Vergleich zu einem offenen Mac oder PC gegenüber anderen Systemen nicht gerade kontaktfreudig. Das bringt eine Menge Komfort für die Anwender, die sich um nichts kümmern müssen – erst recht nicht, wenn die Backups automatisch über Apples iCloud vorgenommen werden. Schwieriger wird es für jene, die keine Backups in der iCloud wollen oder sich mehr Freiheit bei der Datenverwaltung wünschen. Während am Mac die Mobilgeräte seit Jahren direkt im Finder angezapft und synchronisiert werden, musste sich die Windows-Fraktion mit dem Software-Saurier iTunes herumschlagen – und der liess jeglichen optischen Hinweis darauf vermissen, dass er überhaupt noch gepflegt wird. Doch es gibt Alternativen, von denen wir uns drei ansehen werden.

Heimspiel: «Apple-Geräte»

Unter dem Namen «Apple-Geräte» bietet Apple eine neue, modernisierte und kostenlose Software an, die für den Abgleich zwischen Windows-PC und den Mobilgeräten sorgt, nachdem das iPhone oder iPad über USB mit dem Rechner verbunden worden ist. Behalten Sie das Mobilgerät dabei im Auge, denn dort muss zuweilen der Gerätecode eingegeben werden, damit ein Datenzugriff autorisiert wird – und dazu gehören auch verschlüsselte Backups.

Die Apple-Anwendung funktioniert ab Windows 10, der kostenlose Download erfolgt im Windows-Store unter go.pctipp.ch/3334. Vor der ersten Nutzung muss der PC neu gestartet werden.

Nachdem das iPhone mit dem PC verbunden wurde, taucht sein Symbol in der Seitenleiste auf, Bild 1 A. Ein Klick zeigt ein Einblendmenü mit allen Bereichen, wobei zuerst einmal der Eintrag Allgemein von Interesse ist: Hier lässt sich das iOS-System auf den neusten Stand bringen, doch dazu braucht es nur selten eine externe Software.