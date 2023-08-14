iPhone: Porträt-Modus im Griff

Leider gibt es noch kein einziges iPhone mit einer variablen Blende; alle Modelle arbeiten mit einer maximal offenen Blende, um möglichst viel Licht einzufangen. Das klingt für Porträts zwar gut, weil ja eine offene Blende zu einer geringen Tiefenschärfe führt. Ungünstigerweise sind auch die Sensoren winzig und die Objektive des iPhones eher «weitwinkelig», was sich ebenfalls auf die Tiefenschärfe auswirkt.

Ohne allzu sehr auf diese Details einzugehen: Diese Faktoren führen dazu, dass es mit dem iPhone schwierig ist, ansprechende Porträts zu schiessen, bei denen der Hintergrund in einer gefälligen Unschärfe versinkt. Stattdessen ist der grösste Teil des Bildes scharf. Das gilt allerdings für alle Smartphones.

Das bedeutet «Bokeh»

Noch eine Anmerkung zu den Begrifflichkeiten: Der oft verwendete japanische Ausdruck «Bokeh» bedeutet so viel wie «unscharf» oder «verschwommen». Dabei wird er häufig falsch eingesetzt, indem er als Synonym für die Tiefenschärfe verwendet wird. Doch Bokeh beschreibt nicht die Unschärfe an sich, sondern deren Qualitäten: So ist zum Beispiel von einem «gefälligen, cremigen Bokeh» oder einem eher unschönen «unruhigen Bokeh» die Rede – oder man verwendet beliebige andere Adjektive, die einem spontan einfallen und die gut klingen.

Die Qualität des Bokehs übt tatsächlich einen grossen Einfluss auf die Bildwirkung aus. Sie steht und fällt in den meisten Fällen mit der Qualität des Objektivs. Die kostenpflichtige Version von Focos simuliert das Bokeh von verschiedenen populären Objektiven, was die Smartphone-Herkunft eines Bildes zusätzlich verschleiert. (Dazu später mehr.)

Der Porträt-Modus

Und so bleibt nur die Möglichkeit, diese Unschärfe durch Software herbeizutricksen. Das iPhone verwendet dabei eineDieses zusätzliche Abbild definiert durch Graustufen, welche Teile des Fotos näher am Fotografen oder weiter entfernt sind. Die Tiefenkarte ist allerdings keine separate Datei, sondern wird in die Bilddatei im HEIC-Format eingebettet. Einige Programme sind in der Lage, sie bereits beim Öffnen eines Fotos auszulesen, wie etwa Pixelmator Pro: