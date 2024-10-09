Mit dem iPhone auf Reisen

Auf einer Rundreise sollte jeder Aufenthalt gespeichert werden – und das gilt erst recht für Hotels. Suchen Sie das Hotel in der Karten-App. So gefunden, wird es über die Schaltfläche Mehr, Bild 2 A, über den Befehl Als Favoriten sichern gespeichert. Die Favoriten finden Sie danach in der Karten-App unmittelbar unter dem Suchfeld.

Tipp: Wo immer ein kleines Fernglas eingeblendet wird B, zeigt Karten mit einem Tippen die Umgebung als 360-Grad-Foto in bester Qualität, sodass Sie sich vorab einen genauen Eindruck von der Gegend verschaffen können. Wenn das Fernglas nicht zu sehen ist, kann es helfen, ein wenig weiter in die Karte hineinzuzoomen. In manchen Fällen erscheint es erst dann.

Offline-Karten

Laden Sie das Kartenmaterial vor der Reise in den Speicher des iPhones, um auch ohne Internetverbindung navigieren zu können. Das hat allerdings den Nachteil, dass während der Offline-Navigation keine Daten wie Verkehrswarnungen ausgesprochen werden. Suchen Sie die gewünschte Gegend und tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr, Bild 2 A. Wählen Sie Karte laden. Bestimmen Sie grosszügig ein Gebiet und klicken Sie auf Laden.

Kabel für CarPlay

Heute ist jedes halbwegs akzeptable Mietauto mit CarPlay ausgestattet – doch in den meisten Fällen mit der kabelgebundenen Version. Legen Sie das Verbindungskabel ganz oben ins Gepäck, denn es wird gleich nach der Ankunft unverzichtbar. In den meisten Fällen sind die Autos mit USB-A ausgestattet – aber um sicherzugehen, halten Sie auch ein USB-C-Kabel oder einen USB-C-Adapter bereit.

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