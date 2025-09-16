Apple-Ecke
iPhone: richtig schnappschiessen
Jeder Schnappschuss lebt von der Spontanität und der Vergänglichkeit des Augenblicks. Niemand will einen einmaligen Moment verpassen, weil man sich gerade mit der Technik streitet – und in solchen Situationen spielt die iPhone-Kamera ihre Stärken aus: Sie schultert den ganzen Ballast, ohne dass technische Kompromisse eingegangen werden. Denn fast alles, was die Kamera bei der Aufnahme entscheidet, lässt sich später rückgängig machen.
Optimale EinstellungenTrotzdem müssen einige Entscheidungen getroffen werden, um die Kamera in die gewünschten Bahnen zu lenken, etwa bei der Auflösung. Der erste Schritt besteht darin, das technische Fundament zu legen, um dieses Thema danach zu den Akten zu legen. Die folgenden Schalter befinden sich in den Einstellungen des iPhones im Bereich Kamera.
Formate
Unter Kameraaufnahme sollte unbedingt das Format auf High Efficiency eingestellt sein. Nur dann fotografiert das iPhone im modernen HEIF-Format. Es ist nicht nur auf jede erdenkliche Art besser als JPEG, sondern erlaubt auch viele nachträgliche Anpassungen.
Einstellungen beibehalten
Dieser Bereich ist unverzichtbar, Bild 1. Hier legen Sie fest, welche Einstellungen sich die Kamera beim Beenden merkt – oder ob sie beim nächsten Start wieder auf die Standardeinstellungen zurückspringt, die Apple vorgesehen hat. Wird zum Beispiel die Option Live Photo aktiviert, merkt sich die Kamera-App diese aktuelle Einstellung: Wenn die Live-Photos abgeschaltet werden, dann bleibt das auch so, bis sie manuell aktiviert werden.
Porträts im Fotomodus
Wer gerne Mensch und Tier fotografiert, sollte die Einstellung Porträts im Fotomodus aktivieren. Jetzt zeichnet die Kamera automatisch die Tiefeninformationen auf, sobald eine Person oder ein Tier entdeckt wird, Bild 2. Allerdings hat der «echte» Porträtmodus immer noch ein paar Asse im Ärmel, wie etwa die dynamische Studiobeleuchtung, Bild 3.
Tipp: Es ginge viel zu weit, hier alle Einstellungen zu beschreiben. Nehmen Sie sich die Zeit, um jeden Schalter zu hinterfragen und an den persönlichen Stil anzupassen.
Wie Wachs in den HändenDas Ziel der angepassten Einstellungen besteht also darin, dass mit den optimalen Einstellungen draufgehalten und abgedrückt wird und die Technik in den Hintergrund rückt. Dabei spielt die «Computational Photography» eine sehr grosse Rolle, also die computergestützte Fotografie. Sie hebelt die Gesetze der Physik aus, simuliert Effekte und nimmt automatische Korrekturen vor.
Das Beste aber: Viele Bearbeitungsschritte werden im Rahmen der digitalen Bildentwicklung nur temporär auf das Bild angewendet. Deshalb ist es kein Problem, die künstliche Unschärfe später auf eine andere Stelle zu legen oder abzuschalten – ein Vorgang, der bei einer klassischen Kamera schlicht unmöglich ist. Die folgenden Punkte können deshalb bei der Aufnahme komplett ignoriert und später nachgeholt oder geändert werden.
Fokus
Die Schärfe kann in Ausnahmefällen daneben liegen – und dieses Bild lässt sich nicht mehr retten. Allerdings erzeugen Smartphones im Allgemeinen einen sehr grossen Schärfebereich, der fast schon des Guten zu viel ist. Wenn die Zeit also drängt, halten Sie mit der Kamera einfach drauf; die Personen- und Motiverkennung wird es fast immer richten. Wenn es hingegen nicht eilt, tippen Sie im Zweifelsfall auf die gewünschte Stelle, auf die fokussiert werden soll. In den meisten Situationen ist das jedoch schlecht investierte Zeit und sorgt vielleicht dafür, dass der perfekte Moment verpasst wird.
Tiefenschärfe
Das hatten wir schon: Die Kamera erzeugt eine künstliche Unschärfe für den Hintergrund, wenn in der Kamera die Funktion Porträt angewählt wird – oder wenn die erwähnte Mensch-Tier-Erkennung aktiviert ist. Dieser Effekt lässt sich im Bearbeiten-Modus jederzeit an eine andere Stelle verlagern, Bild 4 A, indem auf die gewünschte Stelle getippt wird. Zudem lässt sich die Stärke justieren B. Das funktioniert genauso gut am Mac in Apples Fotos-Anwendung.
Tipp: Die iPhone-App Focos treibt das Spiel mit der Unschärfe auf die Spitze. Sie ermöglicht es sogar, die Charakteristik populärer Objektive nachzubilden – und das selbst bei alten Bildern, bei denen keine Tiefeninformationen hinterlegt sind, Bild 5. Mehr dazu finden Sie unter focos.me. Die App ist kostenlos im App Store unter go.pctipp.ch/2268 erhältlich, doch für die wirklich wichtigen Funktionen wird ein Abo vorausgesetzt.
Unerwünschtes entfernen
Ein Schnappschuss lässt es nicht zu, dass die Szene kunstvoll arrangiert wird. Doch wenn Unerwünschtes verschwindet, kann das
wahre Wunder wirken. Auf dem iPhone 15 Pro und allen iPhone-16-Modellen hilft «Apple Intelligence» bei dieser Aufgabe. Tippen Sie im Bearbeiten-Modus ganz unten rechts auf Bereinigen, Bild 6. Beim ersten Aufruf dauert es ein wenig. Danach pinseln Sie über das ungewollte Objekt – oder tippen es einfach an, wenn es von Apple Intelligence bereits erkannt und markiert wurde.
Tipp: Wenn die Funktion nicht gefällt oder Apple Intelligence auf dem eigenen iPhone nicht verfügbar ist, springt eine besonders
kompetente App in die Bresche. TouchRetouch erkennt seit Jahren zuverlässig Kabel, Maschendraht-Zäune oder Pickel und hilft, diese Elemente schnell und zuverlässig zu tilgen, Bild 7. Die App ist auch für den Mac erhältlich und Bestandteil des umfassenden Abos von setapp.com. Der Download erfolgt über den App Store über go.pctipp.ch/3451. Die App ist in Deutsch lokalisiert und der Download kostenlos, doch die meisten Funktionen bedingen ein Abo für 8 Franken jährlich.
Belichtung
Bei einer klassischen Kamera ist die korrekte Belichtung essenziell, um in den Schatten noch Zeichnung zu bewahren, ohne dass die Lichter in den Wolken ausfressen – also ohne dass die Struktur komplett ins Weisse kippt. Diese Situation entschärft die Kamera weitgehend durch die automatische HDR-Funktion: Auch wenn der Auslöser nur einmal gedrückt wird, schiesst sie in schneller Folge mehrere Bilder und setzt die besten Informationen aus Licht und Schatten zu einem Bild zusammen.
Trotzdem kann es in vertrackten Situationen vorkommen, dass das iPhone die Situation nicht optimal einschätzt. Um die Belichtung zu korrigieren, tippen Sie vor der Aufnahme kurz auf das Hauptmotiv, um die Steuerelemente für Fokus und Belichtung einzublenden, Bild 8. Wischen Sie nun vertikal, um die Belichtung für das Motiv zu optimieren: Denn wenn zum Beispiel bei einem Porträt das Gesicht nicht korrekt belichtet ist, ist sowieso alles vergebens.
Tipp: Im Zweifelsfall sollte das Foto eher zu hell als zu dunkel sein. Solange die Lichter nicht ausgefressen sind, lassen sich die Details in der Nachbearbeitung immer noch retten. Bei zu dunklen Stellen führt eine Aufhellung hingegen zu einem sehr unschönen, matschigen Bildrauschen.
Fotografische Stile
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, genauer: vom iPhone 16 und seinen Vorgängern. Die «fotografischen Stile» verleihen einem Foto durch angepasste Farben und Kontraste eine ganz eigene Anmutung. Diese Stile gibt es seit dem iPhone 13. Doch erst mit dem iPhone 16 wurden diese Manipulationen ganz an den Schluss der digitalen Verarbeitung geschoben – und lassen sich seither zurücknehmen oder ändern. Auf den anderen Modellen sind diese Anpassungen hingegen für immer in das Bild eingebacken.
Um einen Stil auf dem iPhone 16 nachträglich zu ändern, tippen Sie in der Fotos-App im Bearbeiten-Modus ganz links unten auf Stile, Bild 9. Das funktioniert auch am Mac.
Der perfekte Moment
Und zum Schluss noch eine Garantie, um den perfekten Moment zu erwischen: die Serienaufnahmen. Überzeugen Sie sich, dass in den Einstellungen zur Kamera die Option ‹Lauter› für Serie aktiviert ist. Nehmen Sie das Motiv ins Visier und halten Sie die Lauter-Taste gedrückt. Das iPhone wird zehn Bilder pro Sekunde in sich hineinschaufeln, im Zweifelsfall bis der Speicher voll ist. Danach suchen Sie unter den Dutzenden oder Hunderten Fotos jenes aus, das die Situation im perfekten Sekundenbruchteil eingefangen hat.
Tipp: Wenn noch schnellere Fotoserien gefragt sind, filmen Sie in der höchsten Auflösung und Bildrate. Beim iPhone 16 Pro sind das bis zu 120 Bilder pro Sekunde in 4K. Öffnen Sie das Video in der Fotos-Anwendung am Mac. Navigieren Sie im Video zur gewünschten Stelle und wählen Sie im Menü Ablage unter Exportieren den Befehl Videobild in ‹Bilder› exportieren. Jetzt wird ein einzelnes Foto im TIF-Format im Ordner Bilder gespeichert. Im Fall eines 4K-Videos beträgt die Auflösung 3840 × 2160 Pixel, was immerhin noch etwa 8 Megapixeln entspricht.
Das muss sitzenWeil die Software an so vielen Stellen helfend eingreift, bleibt mehr Zeit, um sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Sie beeinflussen die Aufnahme massiv und lassen sich später nicht mehr rückgängig machen.
Ausrichtung
Ganz oben steht dabei die Bildkomposition. Wer Fotos gerne am grossen Fernseher betrachtet, sollte das Querformat bevorzugen. Nur dann wirken die Bilder in ihrer ganzen Pracht. Es ist zwar ein Leichtes, ein Bild nachträglich zurechtzuschneiden. Aber dadurch gehen wertvolle Bildinformationen verloren, die mit einem sorgfältig gewählten Ausschnitt erhalten geblieben wären.
Perspektive
Kein seltener Anblick: Eltern, die ihre Kinder beim Spielen fotografieren. Im 45-Grad-Winkel von oben herab und gerne auch im Hochformat, weil sich das iPhone bequem Hand halten lässt. Doch diese Fotos werden keine freudigen Erinnerungen wecken. Dabei wäre die Abhilfe so einfach: in die Hocke gehen, die Kamera ins Querformat drehen und zur Sicherheit den Porträtmodus aktivieren.
Weg damit!
Qualität vor Quantität: Fotografieren Sie viel, aber löschen Sie das Meiste wieder. Auch wenn der Moment wirklich ergreifend, lustig oder erinnerungswürdig war, wird er durch ein Dutzend nahezu identischer Bilder massiv abgewertet. Wenn jedoch nur noch die besten zwei Fotos übrig bleiben und diese nachträglich noch sorgfältig optimiert werden, ist die schöne Erinnerung im Kasten.
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