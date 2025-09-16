iPhone: richtig schnappschiessen

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, genauer: vom iPhone 16 und seinen Vorgängern. Die «fotografischen Stile» verleihen einem Foto durch angepasste Farben und Kontraste eine ganz eigene Anmutung. Diese Stile gibt es seit dem iPhone 13. Doch erst mit dem iPhone 16 wurden diese Manipulationen ganz an den Schluss der digitalen Verarbeitung geschoben – und lassen sich seither zurücknehmen oder ändern. Auf den anderen Modellen sind diese Anpassungen hingegen für immer in das Bild eingebacken.

Um einen Stil auf dem iPhone 16 nachträglich zu ändern, tippen Sie in der Fotos-App im Bearbeiten-Modus ganz links unten auf Stile, Bild 9. Das funktioniert auch am Mac.

Der perfekte Moment

Und zum Schluss noch eine Garantie, um den perfekten Moment zu erwischen: die Serienaufnahmen. Überzeugen Sie sich, dass in den Einstellungen zur Kamera die Option ‹Lauter› für Serie aktiviert ist. Nehmen Sie das Motiv ins Visier und halten Sie die Lauter-Taste gedrückt. Das iPhone wird zehn Bilder pro Sekunde in sich hineinschaufeln, im Zweifelsfall bis der Speicher voll ist. Danach suchen Sie unter den Dutzenden oder Hunderten Fotos jenes aus, das die Situation im perfekten ­Sekundenbruchteil eingefangen hat.

Tipp: Wenn noch schnellere Fotoserien gefragt sind, filmen Sie in der höchsten Auflösung und Bildrate. Beim iPhone 16 Pro sind das bis zu 120 Bilder pro Sekunde in 4K. Öffnen Sie das Video in der Fotos-Anwendung am Mac. Navigieren Sie im Video zur gewünschten Stelle und wählen Sie im Menü ­Ablage unter Exportieren den Befehl Videobild in ‹Bilder› exportieren. Jetzt wird ein einzelnes Foto im TIF-Format im Ordner Bilder gespeichert. Im Fall eines 4K-Videos beträgt die Auflösung 3840 × 2160 Pixel, was immerhin noch etwa 8 Megapixeln entspricht.

Das muss sitzen

Ausrichtung

Weil die Software an so vielen Stellen helfend eingreift, bleibt mehr Zeit, um sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Sie beeinflussen die Aufnahme massiv und lassen sich später nicht mehr rückgängig machen.

Ganz oben steht dabei die Bildkomposition. Wer Fotos gerne am grossen Fernseher betrachtet, sollte das Querformat bevorzugen. Nur dann wirken die Bilder in ihrer ganzen Pracht. Es ist zwar ein Leichtes, ein Bild nachträglich zurechtzuschneiden. Aber dadurch gehen wertvolle Bildinformationen verloren, die mit einem sorgfältig gewählten Ausschnitt erhalten geblieben wären.

Perspektive

Kein seltener Anblick: Eltern, die ihre Kinder beim Spielen fotografieren. Im 45-Grad-Winkel von oben herab und gerne auch im Hochformat, weil sich das iPhone bequem Hand halten lässt. Doch diese Fotos werden keine freudigen Erinnerungen wecken. Dabei wäre die Abhilfe so einfach: in die Hocke gehen, die Kamera ins Querformat drehen und zur Sicherheit den Porträtmodus aktivieren.

Weg damit!

Qualität vor Quantität: Fotografieren Sie viel, aber löschen Sie das Meiste wieder. Auch wenn der Moment wirklich ergreifend, lustig oder erinnerungswürdig war, wird er durch ein Dutzend nahezu identischer Bilder massiv abgewertet. Wenn jedoch nur noch die besten zwei Fotos übrig bleiben und diese nachträglich noch sorgfältig optimiert werden, ist die schöne Erinnerung im Kasten.