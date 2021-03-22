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Klaus Zellweger
22. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.

Was zum Geier …?!

iPhone: Timer-Ton ändern

Zieht Ihnen der grässliche Ton die Füllungen aus dem Gesicht? Das lässt sich schnell ändern.

Das Ende ist nah!

© (Quelle: PCtipp.ch)

«Hey, Siri, Timer auf 20 Minuten!»

Das war er, der angenehmere Teil eines Timers, der auf dem iPhone eingerichtet wird. Denn sobald er loslärmt, kommt Endzeit-Stimmung auf: Eine Feuerwehr-Sirene klingt im Vergleich dazu wie eine Sonate. Vermutlich weiss kein Mensch, was sich die Verantwortlichen bei Apple bei dieser Wahl gedacht haben.

Doch ertragen müssen Sie den Ton nur, wenn Sie ihn noch nie manuell geändert haben – und das ist herzlich einfach.

Öffnen Sie auf dem iPhone die App «Uhr» und tippen Sie unten auf den Bereich «Timer». Tippen Sie auf die Schaltfläche «Timer-Ende», die zurzeit von «Radar» besetzt wird. Wählen Sie etwas Liebliches, zum Beispiel «An der Strandpromenade». Und schon wird das nächste Timer-Ende richtig schön.

Ein gewählter Ton bleibt so lange, bis er wieder geändert wird

 © Quelle: PCtipp.ch

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