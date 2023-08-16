iPhone-Tipp: Fotos mit 48 Mpx

Es gibt nichts umsonst

Es ist also gar nicht so leicht, die 48 Mpx zu aktivieren. Diese Hürden von Apple sind allerdings nachvollziehbar, denn die hochaufgelösten Fotos führen auch zu Kompromissen, die bei einem grossen Teil der Hobbyfotografen für Verwirrung sorgen könnten.

Denn selbst mit 48 Mpx und aktiviertem ProRAW-Format reduziert sich die Auflösung bei Serienbildern automatisch auf 12 Mpx, um die Datenlawine zu bewältigen. Panoramas werden ebenfalls nicht als RAW gespeichert und auch die Aktivierung der Live-Fotos führt dazu, dass ProRAW automatisch deaktiviert wird. Doch vor allem wird der Anstieg der Dateigrösse nicht nur diejenigen aufschrecken, die ihre Fotos mit einem kleinen iCloud-Kontingent sichern: Während ein «normales» Foto in HEIF etwa 1 MB wiegt, verschlingt jede einzelne ProRAW-Aufnahme ungefähr 75 MB.

Der richtige Umgang

Wenn Sie also diesen Weg beschreiten, ändern sich zwei Dinge: Erstens sind die Bilder nun 48 Mpx gross – aber das war ja die Absicht. Zweitens liegen die Fotodaten im ProRAW-Format vor, genauer: als DNG-Dateien. Sie könnten ein solches Foto wie bis anhin optimieren, in Umlauf bringen oder es einfach so belassen, wie es ist. Denn das iPhone speichert zu jeder ProRAW-Aufnahme eine optimierte 12-Mpx-Version in HEIF – und das ist jene Version, die Sie in der Fotos-App zu sehen bekommen. Diese unterscheidet sich nicht von einem regulären Foto.

Dabei wird allerdings der eigentliche Zweck von ProRAW ignoriert: der Möglichkeit, die Rohdaten in einer Profi-Software wie Adobe Lightroom nach eigenen Vorstellungen aufzubereiten.

Oder anders gesagt: Sie erfahren die Nachteile von ProRAW, ohne die Vorteile auszuschöpfen.

Halide: 48 Mpx auch ohne RAW

Aktuell bietet Apple in der Kamera-App keine Möglichkeit, ProRAW zu umgehen und direkt im Foto-Format HEIF mit 48 Mpx zu fotografieren. Das schafft hingegen die Vorzeige-App Halide Mark II – mit allen Optimierungen, die Apple auch den kleinen Bildern angedeihen lässt. Zwar gehen dabei die Vorzüge von ProRAW verloren; doch wenn die nicht relevant sind, schrumpfen die Bilddateien auf 14 MB – also etwa auf ein Viertel dessen, was eine ProRAW-Datei wiegt.

Dazu öffnen Sie in der Halide-App die Einstellungen zu den Aufnahmen. Wählen Sie als Format HEIC. Blättern Sie ein wenig nach unten und wählen Sie als Auflösung 48 MP. Allerdings funktioniert das auch hier nur mit der Hauptkamera (1×), die als einzige mit einem 48-Mpx-Sensor bestückt ist.