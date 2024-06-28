iPhone-Tipp: Live-Photos

Visieren Sie das Motiv an und erstarren Sie zur Salzsäule, während der 3-Sekunden-Schnipsel aufgenommen wird. Zu Beginn sind Patzer an der Tagesordnung, weil die Kamera nach dem Auslösen zu schnell gesenkt wird oder ein voreiliger Kommentar am Schluss die Tonspur vermasselt. Doch das gibt sich nach kürzester Zeit.

Tipp: Es benötigt ein wenig Übung, um die Situation für ein drei Sekunden langes Video richtig einzuschätzen. Zu Beginn schaffen Sie eine solide Grundlage, indem Sie genau in jenem Moment abdrücken, an dem Sie auch ein reguläres Foto schiessen würden. Sobald das zur Routine geworden ist, sollten Sie mit einer verfrühten oder verspäteten Auslösung experimentieren, um das Beste aus diesem engen Zeitfenster herauszuholen.

Wenn Sie durch die Fotosammlung wischen, erkennen Sie ein Live-Photo daran, dass es kurz animiert wird. Um das Video in seiner ganzen Pracht zu zeigen, halten Sie den Finger einfach etwas länger auf das vermeintliche Foto gedrückt.

Versehentliche Videos

Öffnen Sie die Einstellungen des iPhones und navigieren Sie zu. Hier legen Sie fest, ob dieser Effekt immer aktiviert sein soll oder ob sich die-App die letzte Einstellung merkt: also die Live-Photos dauerhaft ausgeschaltet lässt, wenn Sie das Symbol deaktiviert haben. Wenn Sie hingegen ein Live-Photo schiessen und vergessen, die Funktion abzuschalten, werden alle folgenden Bilder ebenfalls als Live-Photos aufgezeichnet.