iPhone: Tipps zum Home-Bildschirm

Wenn die Ferien nahen, sind die wichtigsten Apps klar definiert, wenn auch für jeden anders: vielleicht die App von Booking.com oder jene der Fluggesellschaft, während sich für Ausflüge in der Schweiz Family Trips empfiehlt.

Sinnvollerweise werden diese Apps auf einer Seite gruppiert – und diese Seite soll möglichst schnell erreicht werden.