Aufgeräumt
iPhone: Tipps zum Home-Bildschirm
Wenn die Ferien nahen, sind die wichtigsten Apps klar definiert, wenn auch für jeden anders: vielleicht die App von Booking.com oder jene der Fluggesellschaft, während sich für Ausflüge in der Schweiz Family Trips empfiehlt.
Sinnvollerweise werden diese Apps auf einer Seite gruppiert – und diese Seite soll möglichst schnell erreicht werden.
Um schnell zwischen den Seiten des Home-Bildschirms zu wechseln, drücken Sie auf das Suchfeld (1) und bewegen den Finger nach links oder rechts, um förmlich durch die Seiten zu fliegen. Es geht aber noch besser: Halten Sie den Finger auf eine freie Stelle des Home-Bildschirms gedrückt, bis die Symbole «wackeln». (2) Tippen Sie kurz auf das Suchfeld. Jetzt sehen Sie eine Übersicht über alle Home-Bildschirme, (3), inklusive der Möglichkeit, sie neu anzuordnen oder einige davon gezielt auszublenden – jedenfalls so lange, bis sie über diese Technik wieder sichtbar gemacht werden:
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