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Klaus Zellweger
17. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Aufgeräumt

iPhone: Tipps zum Home-Bildschirm

Der Home-Bildschirm lässt sich mit wenigen Handgriffen umstellen oder sogar seitenweise ausblenden.

Der Home-Bildschirm bietet praktische Funktionen für eine komfortable Verwaltung

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wenn die Ferien nahen, sind die wichtigsten Apps klar definiert, wenn auch für jeden anders: vielleicht die App von Booking.com oder jene der Fluggesellschaft, während sich für Ausflüge in der Schweiz Family Trips empfiehlt.

Sinnvollerweise werden diese Apps auf einer Seite gruppiert – und diese Seite soll möglichst schnell erreicht werden.

Um schnell zwischen den Seiten des Home-Bildschirms zu wechseln, drücken Sie auf das Suchfeld (1) und bewegen den Finger nach links oder rechts, um förmlich durch die Seiten zu fliegen. Es geht aber noch besser: Halten Sie den Finger auf eine freie Stelle des Home-Bildschirms gedrückt, bis die Symbole «wackeln». (2) Tippen Sie kurz auf das Suchfeld. Jetzt sehen Sie eine Übersicht über alle Home-Bildschirme, (3), inklusive der Möglichkeit, sie neu anzuordnen oder einige davon gezielt auszublenden – jedenfalls so lange, bis sie über diese Technik wieder sichtbar gemacht werden:

Home-Bildschirme werden seitenweise verschoben oder ausgeblendet

 © Quelle: PCtipp.ch

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