iPhone-Uhr: Stoppuhr von digitaler auf analoge Ansicht umstellen

Möchten Sie die Stoppuhr auf dem iPhone lieber in einem Analog-Stil anzeigen? Das geht wie folgt:

Öffnen Sie die Uhr auf Ihrem iPhone. Wechseln Sie zur Stoppuhr. Nun wischen Sie bei der Stoppuhr-Anzeige nach links. Anschliessend wird die analoge Ansicht angezeigt. Um wieder zurückzuwechseln, wischen Sie einfach erneut nach rechts.

Hinweis: Dies wurde mit einem iOS-16.2-Gerät durchgeführt.