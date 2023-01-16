16. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
iPhone
iPhone-Uhr: Stoppuhr von digitaler auf analoge Ansicht umstellen
Ihnen gefällt die digitale Anzeige für die Stoppuhr nicht? Dann wechseln Sie zur analogen Stoppuhr.
Möchten Sie die Stoppuhr auf dem iPhone lieber in einem Analog-Stil anzeigen? Das geht wie folgt:
- Öffnen Sie die Uhr auf Ihrem iPhone.
- Wechseln Sie zur Stoppuhr.
- Nun wischen Sie bei der Stoppuhr-Anzeige nach links.
- Anschliessend wird die analoge Ansicht angezeigt.
- Um wieder zurückzuwechseln, wischen Sie einfach erneut nach rechts.
Hinweis: Dies wurde mit einem iOS-16.2-Gerät durchgeführt.
Kommentare