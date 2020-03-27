IrfanView: Beim Blättern nur Bilder zeigen, keine TXT-Files

Das kostenlose Bildbetrachtungs- und -verwaltungsprogramm IrfanView ist weniger ein «Alleskönner» als ein «Alleskenner». Es kennt nämlich unzählige Dateiformate und stellt diese auch dar. Das kann manchmal ziemlich nerven. Zum Beispiel beim Durchblättern von Bildern in einem Ordner mit gemischten Inhalten: Da zeigt es dann auch TXT-Dateien und sonstiges an, das in diesem Ordner liegt.

Wer oft mit vielen Bildern zu tun hat, dem wäre eins vermutlich lieber: IrfanView soll sich wirklich auf Bilder beschränken!

Lösung: Öffnen Sie IrfanView und gehen Sie darin zu Optionen/Einstellungen. Darin gehts weiter zu Erweiterungen. Hier sind die Datei-Erweiterungen, sprich Endungen gemeint. Sie haben zwei Möglichkeiten.

Variante 1: Am einfachsten haken Sie im oberen Teil an, welche Dateitypen IrfanView überhaupt öffnen soll. Was es nicht öffnen soll, bleibt deaktiviert. Anschliessend schalten Sie gleich darunter auf Lade nur verknüpfte Dateitypen beim Bewegen durchs Verzeichnis. Nun klicken Sie im linken Teil des Fensters auf OK.