IrfanView: Ordner direkt mit Thumbnails öffnen

Der Windows Explorer bzw. Datei-Explorer ist nur bedingt geeignet, Bilder zu verarbeiten. Vielleicht haben Sie sogar die Vorschaubilder im Explorer komplett deaktiviert, denn Sie wollen hierfür IrfanView benutzen. Nur ist es anstrengend, jedes Mal erst IrfanView zu starten und sich von Adam und Eva her zu Ihrem Zielordner durchzuklicken. Es wäre doch schön, wenn Sie Bilderordner aus dem Explorer heraus direkt in der Thumbnail-Ansicht von IrfanView öffnen könnten. Die Anwendung bietet hierfür keine eigene Einstellungsmöglichkeit. Aber Windows bietet etwas an, mit dem Sie den Befehl ins Kontextmenü einbetten können.

Öffnen Sie im Datei-Explorer Ihren «Senden an»-Ordner. Sie finden ihn so: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie %appdata% ein und drücken Sie Enter. Es öffnet sich der Ordner C:\Users\IhrName\AppData\Roaming. Navigieren Sie von dort aus weiter zum Unterordner Microsoft und darin zu Windows. Schon entdecken Sie den Ordner namens SendTo, also z.B. hier: C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo.

Ist IrfanView mitsamt dem Thumbnails-Tool installiert, geht es nun so: Kopieren Sie eine Verknüpfung zu IrfanView - Thumbnails direkt in den SendTo-Ordner. Sie können sie zum Beispiel mit rechter Maustaste aus dem Startmenü-Ordner von IrfanView ziehen, den Sie unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu finden. Dann sind Sie schon fertig.