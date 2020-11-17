IrfanView-Tipps für Einsteiger

Tipp 11: Screenshot erstellen

Sie können direkt innerhalb von IrfanView einen Screenshot erstellen. Gehen Sie dazu in der Menüleiste zu «Optionen» und wählen dann «Fotografieren/Screenshot», um das entsprechende Fenster zu öffnen. Alternativ: Taste C.Nebst allen Monitoren können Sie z.B. nur den aktuellen oder ein Fenster im Vordergrund wählen. Unter Optionen finden Sie auch «Mauszeiger fotografieren», welche standardmässig angehakt ist.Ausserdem können Sie definieren, ob der Screenshot z.B. in die Zwischenablage kopiert werden oder automatisch gespeichert werden soll. Fotografieren können Sie entweder manuell via Hotkey (Tastatur-Kürzel) oder automatisch per Timer. Im Bereich Methode können Sie dort z.B 5 (Sekunden) eingeben.Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf «Start».Hinweis:Mit der automatischen Methode funktionierte es nicht richtig, da IrfanView beim Klicken auf «Start» ständig geschlossen wurde. Verwenden Sie in diesem Fall den Hotkey. Das hat bei uns funktioniert.