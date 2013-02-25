Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
25. Feb 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

ISO-Datei brennen, z.B. Knoppix

Problem: Ich habe nicht ganz verstanden, wie ich eine CD oder DVD herunterladen und brennen muss, um dann den PC ab dieser aufstarten zu können. Es geht hier zum Beispiel um Knoppix. Mit Begriffen wie ISO und «Image» habe ich auch ein Durcheinander. Was ist der Unterschied und wie kriege ich unter Windows 7 die Knoppix-CD gebrannt?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das erreichen Sie unter Windows 7 sogar mit Bordmitteln. Sie müssen also keine zusätzlichen Programme installieren. Ein Image ist ein identisches Abbild von einem Laufwerk wie zum Beispiel von einer CD. Es gibt verschiedene Image-Dateiformate, wobei aber «ISO» bei CDs und DVD das meistgenutzte ist.

Wollen Sie eine DVD oder CD brennen? Knoppix bietet beides. Die CD ist etwas schneller gebrannt und dürfte später auch etwas schneller aufstarten, während die DVD mehr Programme enthält. Falls Sie nur CD-Rohlinge haben, fällt die Wahl der DVD sowieso weg.

Herunterladen: Hier finden Sie die Server, die so genannte Mirrors anbieten. Das heisst, sie haben alle dieselben Dateiversionen. Welchen Mirror Sie für den Download wählen, ist deshalb weitgehend egal. Von der Schweiz aus wird es normalerweise jener von Switch sein, der allerdings im Moment nur die CD-Variante bietet. Klicken Sie auf den Servernamen mirror.switch.ch und klicken Sie im nächsten Dialog auf Akzeptieren. Anhand der Dateigrösse und der Endung (.iso) sehen Sie, welches die eigentlichen Abbild-Dateien sind. Nehmen Sie die gewöhnliche Knoppix-Variante mit der höchsten Versionsnummer (aktuell 7.0.5), als CD-Version in Deutsch. Anhand der Dateinamen ist das diese:

KNOPPIX_V7.0.5CD-2012-12-21-DE.iso

Der Dateiname ist hier nach diesem Muster aufgebaut:

Produkt_VersionsnummerCD-Datum-Sprache.iso

Haben Sie die richtige Datei gefunden (sie ist gut 700 MB gross, z.B. 713980 Kilobytes), laden Sie sie herunter.

Brennen: Sobald die Datei fertig auf Ihrer Festplatte gelandet ist, legen Sie einen Rohling ein. Klicken Sie gegebenenfalls den automatisch erscheinenden Dialog weg, den Windows jetzt anzeigt.

Klicken Sie danach mit der rechten Maustaste auf die herunter geladene ISO-Datei und wählen Sie im Kontextmenü einen Befehl ähnlich wie Abbild brennen oder Image-Datei brennen. Es dürfte sich in der Dialogbox auch ein Häkchen setzen lassen, um die CD oder DVD nach dem Brennen prüfen zu lassen. Tun Sie das sicherheitshalber. Das Brennen dauert je nach Geschwindigkeit und Dateigrösse eine bis mehrere Minuten. Danach wirft Windows die Scheibe normalerweise von selbst aus. Vergessen Sie nicht, sie mit einem geeigneten Filzstift anzuschreiben, damit Sie später noch wissen, was drauf ist.

Benutzen: Ihr PC muss wissen, wann er ab der CD oder DVD aufstarten soll. Entweder ist im BIOS schon eingestellt, dass er automatisch zur CD greift, wenn eine bootfähige CD eingelegt ist. Oder Sie müssen gleich nach dem Einschalten des PCs eine bestimmte Taste drücken, um das Bootmenü aufzurufen. Dort können Sie dann das CD-Laufwerk auswählen. Welche Taste das ist, zeigt der PC meist ganz kurz an. Meistens ist es Escape oder eine Funktionstaste wie z.B. F8, F10 oder F2.

Wichtig: Wenn Sie ab Knoppix-CD gestartet haben, bleiben keine Dateien gespeichert, die Sie z.B. auf dem Knoppix-Desktop ablegen. Falls Sie also Dateien speichern wollen, müssen Sie einen USB-Stick einstöpseln, auf dem Sie dann die Daten ablegen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Multimedia Cloud Datenverwaltung Hardware Kummerkasten Netzwerk Nintendo PC Software Speicher Windows Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare