Java ohne Ärger

Die früher allgegenwärtigen Plug-ins Adobe Flash und Microsoft Silverlight sind inzwischen von den meisten PCs verschwunden, weil sie Sicherheitslücken aufwiesen, die einem Angreifer eine Infektion oder Übernahme des Geräts erleichterten. Heute liegt auf vielen Geräten meist nur noch die Java-Laufzeitumgebung (Java Runtimes Environment, Java RE/JRE) herum. Die ist manchmal zwar erforderlich, aber ebenfalls nicht ganz ungefährlich.

Was ist Java?

Java ist zunächst eine Programmiersprache, die auf unzähligen verschiedenen Geräte­typen zum Einsatz kommt – vom Kleinstrechner bis hin zum Webserver. Auch Android-Apps werden in Java entwickelt. Java hat Fans und Kritiker wie jede andere Programmiersprache auch. Ihr Vorteil liegt darin, Anwendungen für mehrere verschiedene Betriebssysteme gleichzeitig bereitzustellen.

Das Unsichere an Java für die Nutzer­gemeinde ist nicht die Programmiersprache, sondern manchmal die Laufzeitumgebung, die auf vielen Büro- und Privat-PCs teils überflüssig und mit unsicheren Einstellungen installiert wurde. Die Laufzeitumgebung ist bei manchen Programmen erforderlich, damit deren in Java programmierte Komponenten funktionieren.

Für die Nutzung im Webbrowser sollte man es allerdings unbedingt abschalten. Denn dort kann es richtig gefährlich werden.

Java deinstallieren

Empfehlung

Einige Steuererklärungsprogramme benötigen Java. Auch das Open-Source-Büropaket LibreOffice bringt ein paar Komponenten mit, die ebenfalls Java brauchen. Es gibt auch Spiele, die auf Java angewiesen sind. Auf den meisten PCs ist eine Java-Laufzeitumgebung jedoch überflüssig. Sogar die meisten LibreOffice-Anwenderinnen und -Anwender können Java deinstallieren, da die Java-Kom­ponenten in Datenbank- und Makro- bzw. Script-Funktionen vorkommen, die von den wenigsten genutzt werden.

Wenn Sie Java nicht brauchen oder nicht sicher sind, ob Sie es benötigen, deinstallieren Sie es. Sollte eine Anwendung daraufhin nicht mehr funktionieren, können Sie Java immer noch in der aktuellen Version wieder herunterladen und installieren.

Deinstallieren

Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via Programme/Programme und Features zu Programm deinstallieren. Hier finden Sie zum Beispiel Java 8 Update 301 (64-bit) von Oracle Corporation, Bild 1. Das Wichtigste: Java ist rückwärtskompatibel. Das heisst: Wer Java braucht, dem reicht die neuste/höchste Version, eine ältere ist unnötig. Falls Sie also mehr als einen Java-Eintrag pro Architektur haben (32 Bit, 64 Bit), deinstallieren Sie alle älteren Versionen.