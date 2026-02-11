Java deinstallieren – oder sichern und updaten

Die früher einmal allgegenwärtigen Plug-Ins Adobe Flash und Microsoft Silverlight wurden inzwischen von den allermeisten PCs verbannt, weil sie Sicherheitslücken aufwiesen, die einem Angreifer eine Infektion oder Übernahme des Geräts erleichterten. Heute liegt auf vielen Geräten (nebst Microsofts .NET-Frameworks/Visual C++ Redistributables) meist nur noch die Java Laufzeitumgebung (Java Runtimes Environment, Java RE/JRE) herum. Die ist manchmal zwar erforderlich, aber ebenfalls nicht ganz ungefährlich.

Was ist Java überhaupt?

Java ist zunächst eine Programmiersprache, die auf unzähligen verschiedenen Gerätetypen zum Einsatz kommt, vom Kleinstrechner bis hin zum Webserver. Auch Android-Apps werden in Java geschrieben. Java hat Fans und Kritiker – wie jede andere Programmiersprache auch. Ihr Vorteil liegt darin, Anwendungen gleich für mehrere verschiedene Betriebssysteme gleichzeitig bereitzustellen.

Das Unsichere an Java für die Nutzergemeinde ist nicht die Programmiersprache selbst, sondern manchmal die Laufzeitumgebung, die auf vielen Büro- und Privat-PCs teils überflüssig und mit unsicheren Einstellungen installiert wurde. Die Laufzeitumgebung ist bei manchen Programmen erforderlich, damit deren in Java programmierten Komponenten funktionieren.

Für die Nutzung im Webbrowser sollte man es allerdings unbedingt abschalten. Denn dort kann es richtig gefährlich werden. Die Tipps dazu lesen Sie auf den Folgeseiten. Wenn Sie Java auf jeden Fall behalten wollen, lesen Sie mindestens noch die Seite Java absichern.

Java deinstallieren

Java wurde und wird teilweise vielleicht immer noch von bestimmten Steuererklärungsprogrammen benötigt. Auch das Open-Source-Büropaket LibreOffice bringt ein paar Komponenten mit, die ebenfalls Java brauchen. Es gibt auch Spiele, die auf Java angewiesen sind. Auf den allermeisten PCs ist eine Java-Laufzeitumgebung jedoch überflüssig. Sogar die meisten LibreOffice-Anwenderinnen und -Anwender können Java deinstallieren, da die Java-Komponenten in Datenbank- und Makro- bzw. Skript-Funktionen vorkommen, die von den wenigsten genutzt werden.

Empfehlung der Autorin: Wenn Sie Java nicht brauchen oder nicht sicher sind, ob Sie es brauchen, dann deinstallieren Sie es. Sollte eine Anwendung daraufhin nicht mehr funktionieren, können Sie es immer noch in der aktuellen Version wieder herunterladen und installieren.

Deinstallieren: Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via Programme und Features zu Programm deinstallieren. Hier finden Sie zum Beispiel Java 8 Update 301 (64-bit) von «Oracle Corporation». Das wichtigste nun: Java ist rückwärtskompatibel (anders als die Visual C++ Redistributables). Das heisst: Wer Java überhaupt benötigt, dem reicht die neuste/höchste Version. Falls Sie mehr als einen Java-Eintrag pro Architektur haben (32 Bit, 64 Bit), deinstallieren Sie alle älteren Versionen auf jeden Fall.