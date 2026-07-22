Jedem seine Rechte auf dem PC

Wer sich den privaten Computer mit anderen Familienmitgliedern teilt, kennt meist bereits einige der Vorteile von unterschiedlichen Benutzerkonten. Jedes dieser Konten ermöglicht Papa, Mama und den Kindern persönliche Einstellungen wie einen eigenen Desktop-Hintergrund zu wählen, persönliche Browserfavoriten abzuspeichern sowie die Lieblingsanwendungen zu nutzen. Auch private Dateien sind bei der Verwendung unterschiedlicher Konten strikt voneinander getrennt. Aber selbst, wenn Sie Ihren Windows-Rechner nur alleine nutzen, können beispielsweise separate Arbeits- und Privatprofile sinnvoll sein.

Getrennte Benutzerkonten haben noch weitere Vorteile: So lassen sie sich in der Regel mit unterschiedlichen Berechtigungen ausstatten. Meist hat auf einem Rechner nur eine Person Administratorrechte, während die anderen mit herkömmlichen Konten arbeiten. Ein herkömmliches Nutzerkonto schützt den Computer nicht nur vor Malware, die sich heimlich installiert, sondern verhindert zum Beispiel auch, dass der Filius die Festplatte überraschend mit 3D-Shootern füllt, die heutzutage oft 100 GB und mehr belegen.

Eigene Konten für den Nachwuchs lassen sich zudem um die Kindersicherung von Microsoft erweitern. Anschliessend können die Eltern festlegen, welche Webseiten die Kinder beziehungsweise Jugendlichen besuchen und welche Apps und Spiele sie nutzen dürfen. Auch zeitliche Grenzen für die Verwendung des Computers sind mit Microsofts Kindersicherung möglich. Zu diesen Themen erfahren Sie auf den folgenden Seiten alles Wichtige.

Mächtige Admin-Konten

Beim Einrichten eines neuen Windows-PCs wird zuerst ein Administratorkonto angelegt, Bild 1. Dieses hat sehr weitgehende Berechtigungen auf dem Computer. So darf der Admin neue Software installieren oder nicht mehr benötigte Programme entfernen, wichtige Systemeinstellungen ändern, Benutzerkonten verwalten und auf sämtliche Daten zugreifen. Daneben gibt es noch «normale» Benutzerkonten, auch Standardkonten genannt. Sie dürfen ihnen zugewiesene Programme starten und eigene Dateien ändern. Aber sie können keine Anwendungen installieren, nicht auf andere Benutzerkonten zugreifen und keine kritischen Einstellungen ändern.