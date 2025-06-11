Wie kam der Begriff «Informatik» zustande?

Schon gewusst, dass der Begriff «Informatik » ein Kunstwort (Portmanteau-Wort) ist? Es setzt sich aus «Information» und «Mathematik» zusammen. Informatik bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der systemischen Ver- und Bearbeitung von Daten in Computersystemen befasst. Einerseits ging die Informatik als wissenschaftliche Ausrichtung aus der Mathematik hervor, andererseits aus den Fachgebieten der Elektrotechnik (bspw. der Nachrichtentechnik oder der Elektronik). Im englischen Sprachraum wird der Begriff «Computer Science» verwendet.