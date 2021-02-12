Kanal für «Selbstgespräche» in Microsoft Teams

Während Selbstgespräche abseits des PCs oder Smartphones etwas wunderlich wirken, haben «Nachrichten an sich selbst» auf Kollaborationsplattformen wie Slack oder Teams durchaus ihre Berechtigung. Erstens könnten Sie so Gestaltungsmöglichkeiten von Nachrichten ausprobieren, ohne Ihre Arbeitskollegen damit behelligen zu müssen. Zweitens ist es enorm praktisch, dies als eine Art Notizfunktion zu nutzen: Sie haben Slack oder Teams vielleicht auch auf dem Smartphone oder Tablet. Wenn Sie unterwegs auf einen Link stossen oder einen wichtigen Einfall haben, könnten Sie es sich in ihrem eigenen Kanal vermerken. Sobald Sie wieder am PC sitzen, finden Sie die Nachrichten in Ihrem Slack- oder Teams-Konto.

Das Teams-Konkurrenzprodukt Slack gibt standardmässig jedem User einen eigenen privaten Kanal.