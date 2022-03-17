Karten verwalten mit PC-Software Garmin Express

Mit der PC-Software Garmin Express können Sie via Computer die Karten Ihres Garmin-Navigationsgeräts updaten, es mit Garmin Connect synchronisieren oder z.B. spezielle Updates beziehen wie Golfplatz- oder Seekarten. In diesem Tipp zeigen wir, wie Sie die Kartenregion ändern – schauen Sie sich auch unten das Video an.

Garmin Express können Sie hier für Ihren PC herunterladen. Schliessen Sie das Garmin-Navi via USB-Kabel am PC an und fügen Sie es zur Software hinzu.