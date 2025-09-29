Kaufberatung: das neue Lieblings-iPhone

Diese Kamera ist genau genommen das Highlight dieser iPhone-Generation. Wäre sie den Pro-Modellen vorbehalten, hätten wohl viele Interessenten nur deswegen zum Spitzenmodell gegriffen. Stattdessen kommen alle in den Genuss der neuen Freiheiten. Mehr dazu im Test zum iPhone 17 Pro.

Und schliesslich sind nun alle iPhone-Modelle mit mindestens 256 GB Speicher ausgestattet. Damit erledigt sich in vielen Fällen der Griff zum kostspieligen Upgrade. Einzig bei emsigen – sehr emsigen! – Videografen könnte es eng werden. Zur Veranschaulichung: Werden 100 GB für 24-Mpx-Fotos à 3,5 MB vorgesehen, reicht das für ziemlich genau 30’000 Fotos. Legen Sie noch 56 GB für 4K-Filme mit 60 fps drauf, dann reicht das für 2 Stunden Rohmaterial – bei 440 MB pro Minute. Die restlichen 100 GB gehören den anderen Apps und der Musik, falls nicht gestreamt wird. Und das reicht in den meisten Fällen problemlos.

Grösse ist nicht relativ

Neu ist die klar abgesteckte Displaygrösse. Selbst eingefleischte Fans des iPhone 13 mini akzeptieren mittlerweile, dass es kein verzwergtes iPhone mehr geben wird: Die breite Masse will grosse Geräte. Andererseits gibt es im Vergleich zu den Vorjahren auch kein iPhone «Plus» mehr – also die günstigere Variante, einfach in gross. Nur das iPhone 17 Pro ist noch in zwei Grössen verfügbar.

Wenn also die Displaygrösse das bestimmende Element ist, sieht die Rangliste wie folgt aus: iPhone 17 und iPhone 17 Pro (6,3 Zoll), iPhone Air (6,5 Zoll) und schliesslich das iPhone 17 Pro Max mit 6,9 Zoll. Kurz: das maximale visuelle Erlebnis bietet nur noch das Pro Max.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wer mit welchem Gerät die besten Chancen auf eine tiefe Zufriedenheit hat.

iPhone Air: Kompromisse, elegant verpackt

Modebewusste und Leute, die «endlich etwas Neues» bei den iPhones wollen. Gleichzeitig sollten keine zu hohen Ansprüche an die Kamera gestellt werden.

Die wichtigsten Eigenschaften

Das iPhone Air (ohne «17») ist definitiv ein Hingucker, was auch am auf Hochglanz polierten Rahmen aus einer Titanlegierung liegt. Und wenn es in die Hand genommen wird, ist die Begeisterung komplett. Es fühlt sich nach einem Hauch von nichts an: eine Eigenschaft, die man sonst eher einem Négligé zusprechen würde. Mit einem Gewicht von 165 Gramm ist nicht nur auf der Waage das leichteste unter den aktuellen iPhone-Modellen; die schlanke Bauform führt auch dazu, dass im Gehirn offenbar ein paar Schalter umgelegt werden, die es gefühlt noch leichter machen.