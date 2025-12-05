Kaum bekannte Firefox-Schalter

Wie andere Browser auch macht Firefox beim Eintippen eines Suchbegriffs fortlaufend Vorschläge. Da mischen sich Vorschläge aus Ihrer Surfchronik mit welchen aus Ihren geöffneten Tabs, aus Ihren Lesezeichen und von Ihrer Standardsuchmaschine.

Sie können aber mit kurzen Suchschaltern bei jeder Suche separat bestimmen, auf welche Quelle Firefox die Suche einschränken soll.

Lösung: Mit einem speziellen Schalter in Form eines Sonderzeichens, gefolgt von Ihrem Suchbegriff sucht Firefox je nach Art des Schalters genau in der gewünschten Quelle. Verwenden Sie zum Beispiel «* suchwort» (z. B. «* windows-update») sucht Firefox explizit in Ihren Lesezeichen nach dem Begriff «windows-update». Probieren Sie es mal aus.

Das sind die Schalter