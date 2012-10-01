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Gaby Salvisberg
1. Okt 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

KeePass auf iPhone

Problem: KeePass kenne ich als Supertool zur Verwaltung von Passwörtern. Die Übernahme aufs iPhone ist aber eine Herausforderung spezieller Art. Es geht nicht über iTunes und auch nicht übers KeePass-App. Weiss jemand, wie man die Exportdatei aufs iPhone kriegt?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es gibt einen Weg mit dem Tool MiniKeePass. Andere KeePass-Apps (es gibt ja keine «offizielle») funktionieren wohl nach dem gleichen Prinzip:

Wenn die App auf Ihrem iPhone/iPad istalliert ist, verbinden Sie das iPhone mit dem PC und starten Sie iTunes. Klicken Sie Ihr iPhone an und gehen Sie zum Reiter Apps. Scrollen Sie herunter bis zu Dateifreigabe. Klicken Sie dort auf die MiniKeePass-App. Jetzt erscheint ein Dialogfenster, mit dem Sie sich bis zu Ihrer .kdb-Datei auf dem PC durchklicken können. Nach dem Bestätigen durch OK wandert sie auf Ihr iPhone. Wenn Sie die App dann starten, können Sie Ihre Datei zum Öffnen anwählen. Das Vorgehen ist in der MiniKeePass-Hilfe oder auch bei Apple beschrieben.

Wichtig: KeePass kennt verschiedene Datenbankformatversionen. MiniKeePass wird aber mit dem aktuell genutzten KeePass-Datenbankformat 2.0 nicht viel anfangen können. Sie können aber die Datenbank aus KeePass heraus in die Version 1.0 exportieren. Damit klappt es.

Ein anderer Wege wäre Dropbox, das von der App auch unterstützt wird. (PCtipp-Forum)

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