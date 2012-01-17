Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
17. Jan 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

KeePass: Auto-Type per Tastenkombination

Problem: Dem Artikel im PCtipp (1/2012) folgend, habe ich KeePass installiert und die Logindaten meiner meistbesuchten Websites eingetragen. Das automatische Ausfüllen per Rechtsklick und «Auto-Type ausführen» funktioniert bei allen. Was aber nur bei wenigen klappt, ist ein Auto-Type per Tastenkombination Ctrl+Alt+A. Woran liegt das?

Der Title Tag der PCtipp-Startseite

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die Tastenkombination Ctrl+Alt+A funktioniert immer dann, wenn im KeePass Passwort Safe im Feld «Titel» der gleiche Eintrag steht wie im «Title Tag» der zugehörigen Homepage.

Der Title Tag der PCtipp-Startseite

 © Quelle: PCtipp.ch

Diesen Seitentitel sehen Sie beispielsweise als Titel des Browsertabs. Sie finden den Titel auch im Quelltext der Webseite, z.B. nach einem Rechtsklick in die Seite und der Wahl von Seitenquelltext anzeigen. Suchen Sie dort nach dem HTML-Tag «title». Dahinter steht beispielsweise «PCtipp.ch - Homepage». Das ist der Seitentitel.

Schreiben Sie diesen Text als Bezeichnung ins Feld «Titel» im jeweiligen KeePass-Eintrag; oft reicht auch schon ein Teil davon, z.B. «PCtipp.ch». Wichtig ist einfach, dass der gesamte KeePass-Titel auch genau so im Webseitentitel vorkommen muss. Dann dürfte Auto-Type per Tastenkürzel funktionieren. Falls mehrere Logins mit demselben Seitentitel vorhanden sind, zeigt KeePass ein Auswahlfenster an, in dem Sie den richtigen Eintrag anklicken.

Klappts immer noch nicht? Prüfen Sie nach dem Doppelklick auf den Eintrag auch im Reiter Auto-Type, ob Auto-Type für diesen Eintrag aktiviert ist. Schliessen Sie den Eintrag wieder und schauen Sie unter Extras/Optionen/Richtlinie, ob Auto-Type generell eingeschaltet ist (beides ist in der Standardeinstellung aktiviert). Wechseln Sie bei dieser Gelegenheit auch noch zum Reiter Integration, in welchem die Tastenkombination für Globales Auto-Type steht (Standard: Ctrl+Alt+A). (PCtipp-Forum)

Kommentare

Internet Kummerkasten Sicherheit Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare