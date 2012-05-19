KeePass-Dateien zusammenführen

Lösung: Das gibts tatsächlich und geht sogar recht einfach.

Einzige Voraussetzung: In beiden KeePass-Dateien brauchen Sie dasselbe Kennwort. Falls sich die Kennwörter unterscheiden, passen Sie eines davon an. Das erledigen Sie via Datei/Master-Schlüssel ändern bzw. in der englischen Version über File/Change Master Key. Tippen Sie das neue Kennwort zweimal ein - einmal als Bestätigung zum Vermeiden von Vertippern - und klicken auf OK.

Kopieren Sie jetzt die KeePass-Datenbankdatei (z.B. IhrName.kbdx) aus Ihrem KeePass-Datenordner auf einen USB-Stick und nehmen Sie sie zum anderen PC mit. Starten Sie dort KeePass mit der dortigen .kdbx-Datei. Stöpseln Sie den USB-Stick ein und öffnen das Menü Datei/Synchronisieren/Mit Datei synchronisieren. In englischen Versionen wäre es File/Synchronize/Synchronize with File.

Weisen Sie KeePass den Weg zur .kdbx-Datei auf Ihrem USB-Stick, dann werden die Dateien synchronisiert. Dabei bringt KeePass gleich beide Files auf den neuesten Stand. Den USB-Stick bringen Sie nun wieder zum ersten PC zurück und wiederholen das Synchronisieren mit der dortigen Datenbankdatei. Jetzt sind alle drei Dateien auf dem gleichen Stand: jene auf dem Büro- und dem Heim-PC und jene auf dem USB-Stick.