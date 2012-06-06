KeePass füllt falschen Eintrag aus

Lösung: Prüfen Sie zuerst, ob es wirklich KeePass ist, welches diese Felder ausfüllt - und nicht etwa Google Chrome selbst.

Gehen Sie in Chrome oben rechts via Schraubenschlüsselsymbol zu Einstellungen, danach weiter zu Erweiterte Einstellungen. Knipsen Sie bei «Passwörter und Formulare» einmal die Option «AutoFill aktivieren» aus (Haken entfernen).

Füllen sich die Felder dann immer noch falsch? Dann dürfte es an der Benennung der KeePass-Einträge liegen. Prüfen Sie die Bezeichnungen der Einträge. Welchen «Seitentitel» haben diese Login-Seiten? Der Seitentitel steht je nach Browser und Betriebssystem entweder im Titelbalken des Browserfensters oder im Reiter-Titel.

Wenn z.B. im Browser der Reiter des NAS-Logins «Mein NAS-Login 1.0» heisst, dann setzen Sie in KeePass den «Titel» des zugehörigen Eintrags ebenfalls auf «Mein NAS-Login 1.0». So sollte KeePass jeweils den richtigen Eintrag finden. (PCtipp-Forum)