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Gaby Salvisberg
4. Okt 2010
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

KeePass Passwortsafe: Kennwörter anzeigen

Problem: Ich benutze das Open-Source-Programm KeePass (derzeit Version 2.13) zum Verwalten meiner zahlreichen Passwörter. Nach dem Öffnen meiner Passwortdatenbank und der Eingabe des Masterkennworts erscheint die Liste mit allen gespeicherten Titeln/Benutzernamen/Passwörtern etc. Nur sind da die Passwörter hinter Sternchen bzw. Punkten versteckt. Wie kann ich diese dauerhaft oder bei Bedarf sichtbar machen?

Ob KeePass Sternchen bzw. Punkte oder Klartext anzeigt, hängt von den Spalteneinstellungen ab

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Standardmässig ist KeePass so eingestellt, dass die Passwörter sich hinter Sternchen bzw. Punkten verbergen. Das soll Datenklau verhindern, der z. B. durch Screenshot-versendende Trojaner oder durch zufällig hinter einem stehende Personen stattfinden könnte.

Aber Sie können statt der Sternchen natürlich auch die tatsächlichen Kennwörter anzeigen. Am schnellsten geht das mit der Tastenkombination Ctrl+H. Damit schalten Sie nach Belieben zwischen Sternchen- und Klartextansicht der Passwort-Spalte um. Falls Sie auch die Benutzernamen hinter Sternchen verstecken oder wieder zum Vorschein bringen wollen, drücken Sie stattdessen Ctrl+J.

Die Tastenkürzel Ctrl+H und Ctrl+J schalten übrigens Einstellungen um, die sonst unter Ansicht/Spalten konfigurieren zu finden sind.

Ob KeePass Sternchen bzw. Punkte oder Klartext anzeigt, hängt von den Spalteneinstellungen ab

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie blenden hier beliebige Spalten ein oder aus. Dazu lassen Sie mithilfe der Schaltfläche Sternchen die Infos in jeder gewünschten Spalte mittels Punkten verschleiern. (PCtipp-Forum)

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