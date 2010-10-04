KeePass Passwortsafe: Kennwörter anzeigen

Lösung: Standardmässig ist KeePass so eingestellt, dass die Passwörter sich hinter Sternchen bzw. Punkten verbergen. Das soll Datenklau verhindern, der z. B. durch Screenshot-versendende Trojaner oder durch zufällig hinter einem stehende Personen stattfinden könnte.

Aber Sie können statt der Sternchen natürlich auch die tatsächlichen Kennwörter anzeigen. Am schnellsten geht das mit der Tastenkombination Ctrl+H. Damit schalten Sie nach Belieben zwischen Sternchen- und Klartextansicht der Passwort-Spalte um. Falls Sie auch die Benutzernamen hinter Sternchen verstecken oder wieder zum Vorschein bringen wollen, drücken Sie stattdessen Ctrl+J.

Die Tastenkürzel Ctrl+H und Ctrl+J schalten übrigens Einstellungen um, die sonst unter Ansicht/Spalten konfigurieren zu finden sind.