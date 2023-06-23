KeePass/XC: Welche Einträge habe ich zuletzt geändert?

KeePass und KeePass XC sind zwei mächtige Passwortverwalter, die ohne Cloud auskommen und Ihre Kennwörter sicher verwahren. Nun haben Sie darin etwas herumgeklickt und die Datenbank geschlossen. Bei der Rückfrage, ob Sie speichern wollen, landete Ihr Klick vielleicht etwas vorschnell auf Speichern. Jetzt sind Sie nicht sicher: Haben Sie etwas geändert, das Sie nicht ändern wollten? Wenn ja: In welchem Eintrag haben Sie denn zuletzt welche Änderung vorgenommen?

So gehts im Original-KeePass

Öffnen Sie KeePass und loggen Sie sich in Ihre Datenbank ein. Gehen Sie via Suchen zu Zuletzt geänderte Einträge. Dies listet alle Einträge inklusive Änderungsdatum auf. Um zum Beispiel den obersten, zuletzt geänderten zu prüfen, klicken Sie drauf. Sie landen in der Passwortgruppe, in welcher der Eintrag zu finden und schon markiert ist. Klicken Sie doppelt drauf, um den Eintrag zu öffnen.