Kein Add-on nötig: Screenshot einer ganzen Webseite

Jeder kennt die PrintScreen-Taste; auf Schweizer Tastaturen meist mit PrtSc beschriftet und auf deutschen Tastaturen mit Druck. Und auch fast jeder kennt wohl deren Nutzung unter Windows: Drückt man sie alleine, landet ein «Foto» des angezeigten Bildschirms in der Zwischenablage, drückt man sie zusammen mit der Alt-Taste, knipst Windows das aktivierte Fenster. Das so geschossene Bildschirmfoto fügt man anschliessend mit Ctrl+V (Strg+V) bzw. oder mit etwas wie Datei/Neu/Aus Zwischenablage in ein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Paint) ein.

Wie knipst man aber eine ganze Webseite?

Das Problem mit der klassischen Screenshot-Methode PrintScreen oder Alt+PrintScreen: Damit knipsen Sie nur, was Sie gerade sehen. Bei einer Webseite kommt mit PrintScreen/Alt+PrintScreen immer nur der momentan im Browserfenster sichtbare Teil mit. Es fehlt aber alles, was sich beim Herunter- oder Heraufscrollen sonst noch auf der Webseite zeigen würde.

So genannte Rolling oder Scrolling Screenshots sind aber praktisch für Dokumentationszwecke, sofern Sie die ganze Webseite abbilden wollen, also auch den Bereich unter- oder oberhalb des gerade sichtbaren Bereiches.

In Mozilla Firefox ists noch einfach

Wechseln Sie im Firefox zur Webseite, die Sie knipsen wollen. Nun öffnen Sie das Drei-Punkte-Icon in der Adresszeile – also nicht das Firefox-Menü!