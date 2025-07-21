21. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Keka: Für ein besseres Zusammenspiel mit Windows-Anwendern
Die kleine Anwendung Keka hat sich ganz der (De-)Kompression verschrieben.
Die kleine Anwendung Keka hat sich ganz der (De-)Kompression verschrieben. Natürlich werden alle relevanten Archivtypen unterstützt, bis hin zur Aufteilung sehr grosser Archive oder deren Verschlüsselung. Einzig das hochbetagte Mac-Format von StuffIt fehlt. Aufmerksamkeit verdienen die Einstellungen zu den einzelnen Formaten. So wird bei den allgegenwärtigen Zip-Dateien A eingestellt, dass Mac-Ressourcen ausgelassen werden B. Diese unsichtbaren Dateien erfüllen unter Windows keinen anderen Zweck, als den Empfänger zu verwirren.
Info: Kostenlos unter keka.io/de oder für 5 Franken im Mac App Store unter go.pctipp.ch/2996, um den Entwickler finanziell für seine Arbeit zu unterstützen, Deutsch.
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