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Klaus Zellweger
21. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Keka: Für ein besseres Zusammenspiel mit Windows-Anwendern

Die kleine Anwendung Keka hat sich ganz der (De-)Kompression verschrieben.

Keka versteht sich mit nahezu jedem Thema, das mit der Kompression zu tun hat

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die kleine Anwendung Keka hat sich ganz der (De-)Kompression verschrieben. Natürlich werden alle relevanten Archivtypen unterstützt, bis hin zur Aufteilung sehr grosser Archive oder deren Verschlüsselung. Einzig das hochbetagte Mac-Format von StuffIt fehlt. Aufmerksamkeit verdienen die Einstellungen zu den einzelnen Formaten. So wird bei den allgegenwärtigen Zip-Dateien A eingestellt, dass Mac-Ressourcen ausgelassen werden B. Diese unsichtbaren Dateien erfüllen unter Windows keinen anderen Zweck, als den Empfänger zu verwirren.

Info: Kostenlos unter keka.io/de oder für 5 Franken im Mac App Store unter go.pctipp.ch/2996, um den Entwickler finanziell für seine Arbeit zu unterstützen, Deutsch.

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