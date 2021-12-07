Kennen Sie diese geheimen Word-Tricks?

Microsoft Word erhält als Teil des Büropakets Office 365 (seit Frühjahr 2020 eigentlich «Microsoft 365») immer wieder einmal neue Funktionen spendiert und pflegt auch jene nützlichen Features, die schon länger an Bord sind. Darunter gibt es einige clevere Funktionen, die viele nicht kennen. Wir stellen diese vor.

Office aktualisiert sich nicht so häufig wie Windows. Darum könnten manche der nachfolgenden Funk­tionen schon lange in einem noch nicht installierten Update auf Sie warten. Gehen Sie in Windows zu Start/Einstellungen/Update und Sicherheit/Erweiterte Optionen. Aktivieren Sie die Option Erhalten Sie Updates für andere Microsoft-Produkte, wenn Sie Windows aktualisieren. Falls diese Option auf Aus war, führen Sie nun ein Windows-Update durch. Installieren Sie alle empfohlenen Updates (die optionalen Updates können Sie ignorieren) und wiederholen Sie die Update-Suche, bis keine neuen mehr he­reinschneien. Im Word-Programm des Microsoft-365-Pakets besuchen Sie zudem Datei/Konto/Updateoptionen/Jetzt aktualisieren. Installieren Sie, was noch fehlt. Nun sollten Sie wieder auf dem neusten Stand sein, um die folgenden Word-Tipps pro­blemlos auszutesten.

Zwischenablage

Klicken Sie im Reiter Start aufs kleinein der Ecke, Bild 1, rechts neben. In der neuen linken Spalte gehts zu. Ak­ti­vieren Sie. Ab jetzt merkt sich Word alle Textschnipsel und sonstigen Elemente (Bilder, Formen etc.), die Sie systemweit kopieren, bis zu den letzten 24 Stück. Die linke Spalte können Sie übers X wieder schlies­sen. Drücken Sie zweimal, während etwas markiert ist, erscheint die Spalte wieder. Damit können Sie auch zuvor kopierte Elemente schnell wieder einfügen, ohne sie nochmals mühselig suchen und kopieren zu müssen. Word bzw. hier eher Windows quittiert jeden Kopiervorgang mit einem kleinen gelben Pop-up unten rechts. Falls dies Sie stört, klappen Sie unten rechts in der Taskleiste über das kleine Winkel-Symbol den Infobereich auf, klicken mit rechts aufsund deaktivieren im Untermenüden Punkt