Kennwörter mit Bordmitteln verwalten

Die Kennwortverwaltung von Apple ist in den letzten Jahren deutlich erwachsener geworden – und zwar so sehr, dass ich von meinem langjährigen Begleiter 1Password (1password.com) zur Apple-Methode übergelaufen bin. Gefühlt arbeitet das automatische Einfügen auf Web­formularen und vor allem in Apps etwas zuverlässiger und schneller. Ausserdem ist es jetzt auch bei Apple möglich, Passkeys zu erstellen (mehr dazu im PCtipp 1/24 ab S. 38 oder für Abonnenten als PFD unter dem Link go.pctipp.ch/3358). Die Einmal-Kennwörter (OTP) werden ebenfalls unterstützt, genauso wie die Möglichkeit, Kennwörter mit anderen Personen zu teilen. Und schliesslich läuft der Dienst so dezent im Hintergrund, dass er kaum wahrnehmbar ist.

Es gibt aber auch Schwächen, die wir durchleuchten werden. Doch selbst wenn der Leistungsumfang im Detail nicht an die Anwendungen von Drittanbietern heranreicht, so ist er doch für immer mehr Leute «gut genug».

Das Ende des Schlüsselbundes

Lange Jahre wurden die Kennwörter auf Apple-Systemen zwar gespeichert, aber die Verwaltung war eine Qual, bis hin zur Unbrauchbarkeit. Das war vor allem dem Programm Schlüsselbundverwaltung von macOS zu verdanken, Bild 1, das auch heute noch im Ordner Dienstprogramme herumlungert: Seine sperrige Oberfläche ist weit davon entfernt, den Apple-Standards zu genügen.