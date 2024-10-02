Kino: Der Name ist Programm

Um die neue Video-App Kino richtig zu würdigen, muss ein wenig ausgeholt werden. Wenn das iPhone ein Video dreht, durchläuft das Material noch während der Aufnahme eine ganze Reihe von Optimierungen, um das Beste aus dem Rohmaterial herauszuholen. Daraus ­ resultiert ein Video mit klaren Farben, ausgewogenen Kontrasten und lädt dazu ein, sofort herumgezeigt zu werden. Doch das kann auch ein Problem sein: Mit diesem Ausgangsmaterial ist es schwierig bis unmöglich, nachträglich eine echte «Kinostimmung» mit einem speziellen Look zu erzeugen, da alle Einstellungen bereits vorweggenommen wurden.

Das Log-Format

Videos im Log-Format wirken hingegen flach und saftlos, weil sie nur wenig Kontrast und keine gesättigten Farben enthalten, Bild 1. Dadurch bleiben jedoch viel mehr Bildinformationen erhalten, besonders in hellen und dunklen Bereichen. Weil das Video in dieser Form nicht brauchbar ist, muss es zuerst durch Color-Grading aufgebessert werden: die Farbgebung, Lichtstimmungen oder die Kontraste sind wie Wachs in den Händen des Profis. Und damit ist das Problem definiert: Es sind die Profis, die auf fast schon magische Weise den flauen Videos neues Leben einhauchen.