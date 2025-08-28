Kleine Anekdote aus dem «Browserkrieg»

Zum Erscheinen des Internet Explorers 4.0 im Oktober 1997 schmuggelte ein Microsoft-Team in einer Nacht- und Nebelaktion ein 3×4 Meter grosses Internet-Explorer-Logo aus Holz und Pappe in Form des bekannten blauen «e» zum Hauptquartier des Rivalen Netscape in Mountain View und stellte es provokativ auf dessen Rasen.

Die Netscape-Belegschaft kippte das Microsoft'sche «e» am nächsten Morgen kurzerhand auf den Boden, sprayte «Netscape Now» auf eine Seite des liegenden «e» und stellte ein eigenes grosses Maskottchen drauf: den grinsenden Dinosaurier namens Mozilla.

Aus dem Netscape Navigator bzw. Communicator (damals mit einem Marktanteil von 72%) ist später Mozilla Firefox entstanden (Marktanteil in der Schweiz heute: ca. 6.75% total und 9.43% beim Desktop).