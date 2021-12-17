Kobo-E-Book-Reader mit BT-Kopfhörern koppeln und Audiobooks hören

Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.

Wenn Sie mehr über Kobo-E-Book-Reader erfahren möchten, in diesem Tipp ist erklärt, wie Sie ein EPUB-Hörbuch, das Sie z.B. bei Orell Füssli gekauft haben, auf den Kobo-E-Book-Reader bringen und es mit dem Anhören klappt.