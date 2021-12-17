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Claudia Maag
17. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.

Hörbücher

Kobo-E-Book-Reader mit BT-Kopfhörern koppeln und Audiobooks hören

Mit einem Kobo Sage oder Kobo Libra 2 können Sie einen Bluetooth-Kopfhörer koppeln. Dadurch ist es möglich, Kobo Audiobooks anzuhören.

Hörbuch auf dem Kobo Sage mit verbundenen Bluetooth-Kopfhörern

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Mangels Kopfhörerbuchse oder Lautsprecher können Sie nur Bluetooth-Kopfhörer mit den Kobo-E-Book-Readern koppeln. Durch diese neue Funktion können Sie anschliessend Kobo Audiobooks hören.

  1. Tippen Sie beim Kobo-E-Book-Reader (Sage oder Libra 2) auf Mehr.
  2. Hier gehts zu Einstellungen.
  3. Tippen Sie auf Bluetooth-Verbindung.
  4. Betätigen Sie den Schieberegler bei der Option Bluetooth.

Aktivieren Sie den Schieberegler bei der Option Bluetooth

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

  • Der Kobo sucht automatisch nach verfügbaren Geräten.

  • Tippen Sie auf den Bluetooth-Kopfhörer. In unserem Beispiel sind das Samsung Galaxy Buds. Wenn alles geklappt hat, sehen Sie darunter: Als Audio angeschlossen.
  • Nun können Sie zu Ihrem im Kobo-Shop gekauften Hörbuch gehen (Kobo Audiobook) und es starten.
  • Beim Hören können Sie jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspringen, die Geschwindigkeit erhöhen (oben), eine kleine Statistik zu Ihrem Hörfortschritt anhören, die Lautstärke regeln oder die Kapitelübersicht aufrufen (unten).

    • Wie stehts um Ihren Hörbuch-Fortschritt?

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.

    Wenn Sie mehr über Kobo-E-Book-Reader erfahren möchten, in diesem Tipp ist erklärt, wie Sie ein EPUB-Hörbuch, das Sie z.B. bei Orell Füssli gekauft haben, auf den Kobo-E-Book-Reader bringen und es mit dem Anhören klappt.

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