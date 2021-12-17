17. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
Hörbücher
Kobo-E-Book-Reader mit BT-Kopfhörern koppeln und Audiobooks hören
Mit einem Kobo Sage oder Kobo Libra 2 können Sie einen Bluetooth-Kopfhörer koppeln. Dadurch ist es möglich, Kobo Audiobooks anzuhören.
Mangels Kopfhörerbuchse oder Lautsprecher können Sie nur Bluetooth-Kopfhörer mit den Kobo-E-Book-Readern koppeln. Durch diese neue Funktion können Sie anschliessend Kobo Audiobooks hören.
- Tippen Sie beim Kobo-E-Book-Reader (Sage oder Libra 2) auf Mehr.
- Hier gehts zu Einstellungen.
- Tippen Sie auf Bluetooth-Verbindung.
- Betätigen Sie den Schieberegler bei der Option Bluetooth.
Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Kobo Sage als auch einem Kobo Libra 2 mit der Softwareversion 4.30.18838 durchgeführt.
Wenn Sie mehr über Kobo-E-Book-Reader erfahren möchten, in diesem Tipp ist erklärt, wie Sie ein EPUB-Hörbuch, das Sie z.B. bei Orell Füssli gekauft haben, auf den Kobo-E-Book-Reader bringen und es mit dem Anhören klappt.
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