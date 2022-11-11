Körpertemperatur mit Fitbit-Smartwatch überwachen – so gehts

Das Überwachen der Körpertemperatur funktioniert seit einiger Zeit auch mit Fitbit-Wearables, zum Beispiel der Sense/Sense 2 oder der Versa 3/4. Zum Beispiel die Sense 2 oder die Versa 4 können Ihre Hauttemperatur jede Nacht aufzeichnen, wenn Sie das Gerät während der Nachtruhe tragen. Die Temperatur schwankt von Natur aus, eine Temperatur über 38 °C (100,4 °F) ist ein Hinweis auf Fieber.

Messen Sie Ihre Kerntemperatur mit einem Thermometer. Wenn Sie eine Sense-Smartwatch oder eine Versa 3/4 haben, können Sie die Temperatur in der Fitbit-App (Android, iOS) protokollieren. In der App finden Sie in der Heute-Registerkarte, wenn Sie nach unten scrollen, den Bereich Temperatur. Zu Beginn steht da: Noch kein Normalbereich, Trage das Gerät für 3 Nächte. Tippen Sie darauf. Tippen Sie oben auf das +-Symbol. Tragen Sie die Kerntemperatur sowie Datum und Zeit ein und tippen auf Speichern. Damit das Fitbit-Wearable ihren persönlichen Normalbereich bestimmen kann, müssen Sie die Smartwatch mindestens 3 Nächte im Bett tragen. Trends: Beispielsweise die Sense 2 hat den Normalbereich bereits erkannt und trackt die Temperaturschwankungen jede Nacht. Ihren Trend finden Sie in der App unter Heute und der Kachel mit dem Thermometer-Symbol. Ist die gemessene Temperatur über dem Normalbereich, wird dies z. B. so angezeigt: +0.1 Grad Celsius in der Nacht. Tippen Sie darauf, um zum Beispiel pro Woche oder Monat mehr zu sehen sowie eine genauere Ansicht pro Tag.