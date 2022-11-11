Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Wearable-Tipp

Körpertemperatur mit Fitbit-Smartwatch überwachen – so gehts

Wer seine Körpertemperatur mit Wearables über einen längeren Zeitraum misst, kann dadurch Muster identifizieren und Trends erkennen.

Hier wird in der iOS-Fitbit-App für die damit gekoppelte Versa 4 die Kerntemperatur manuell erfasst

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Das Überwachen der Körpertemperatur funktioniert seit einiger Zeit auch mit Fitbit-Wearables, zum Beispiel der Sense/Sense 2 oder der Versa 3/4. Zum Beispiel die Sense 2 oder die Versa 4 können Ihre Hauttemperatur jede Nacht aufzeichnen, wenn Sie das Gerät während der Nachtruhe tragen. Die Temperatur schwankt von Natur aus, eine Temperatur über 38 °C (100,4 °F) ist ein Hinweis auf Fieber.

  1. Messen Sie Ihre Kerntemperatur mit einem Thermometer.
  2. Wenn Sie eine Sense-Smartwatch oder eine Versa 3/4 haben, können Sie die Temperatur in der Fitbit-App (Android, iOS) protokollieren.
  3. In der App finden Sie in der Heute-Registerkarte, wenn Sie nach unten scrollen, den Bereich Temperatur. Zu Beginn steht da: Noch kein Normalbereich, Trage das Gerät für 3 Nächte. Tippen Sie darauf.
  4. Tippen Sie oben auf das +-Symbol.
  5. Tragen Sie die Kerntemperatur sowie Datum und Zeit ein und tippen auf Speichern.
  6. Damit das Fitbit-Wearable ihren persönlichen Normalbereich bestimmen kann, müssen Sie die Smartwatch mindestens 3 Nächte im Bett tragen.
  7. Trends: Beispielsweise die Sense 2 hat den Normalbereich bereits erkannt und trackt die Temperaturschwankungen jede Nacht. Ihren Trend finden Sie in der App unter Heute und der Kachel mit dem Thermometer-Symbol. Ist die gemessene Temperatur über dem Normalbereich, wird dies z. B. so angezeigt: +0.1 Grad Celsius in der Nacht. Tippen Sie darauf, um zum Beispiel pro Woche oder Monat mehr zu sehen sowie eine genauere Ansicht pro Tag.

Die Android-Fitbit-App zeigt für die gekoppelte Sense 2 Details für die nächtlichen Messungen

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Welche Fitbit-Geräte zeichnen Schwankungen der Hauttemperatur auf?

Fitbit Sense/Sense 2 verwenden einen speziellen Sensor, um die Schwankungen der Hauttemperatur in der Nacht zu bestimmen. Mit Fitbit Charge 4, Charge 5, Fitbit Inspire 2/Inspire 3, Fitbit Ionic, Fitbit Luxe und Geräten der Fitbit Versa-Serie können Sie die nächtlichen Schwankungen Ihrer Hauttemperatur mithilfe der vorhandenen Sensoren messen.

Kommentare

Wearables Smartwatch Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare