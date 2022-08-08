Komoot: Durchschnittsgeschwindigkeit anpassen

Komoot stellt Ihre erwartete Durchschnittsgeschwindigkeit auf Basis von Fitnesslevel, Sportart (z. B. Wandern), Gelände und Höhenprofil zusammen. Jetzt können Sie das Fitnesslevel anpassen, falls Sie mit der Schätzung nicht zufrieden sind.

Tippen Sie in der Komoot-App auf Planen. Geben Sie bei A und B Start- und Zielpunkt ein. In unserem Beispiel ist die Sportart Wandern. Sie sehen nun die erwartete Zeit, die Strecke in Kilometern und daneben die erwartete Durchschnittsgeschwindigkeit. Tippen Sie auf letzteres. Wählen Sie hier Fitnesslevel anpassen. Alternativ können Sie hier direkt die Sportart ändern. Bei Fitnesslevel anpassen können Sie dieses jetzt per Plus- oder Minuszeichen ändern. Die Möglichkeiten reichen von Untrainiert bis Profi.

Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der kostenlosen Komoot-Version durchgeführt (2022.30.6)