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Claudia Maag
20. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.

Navi-App

Komoot: GPX-Datei exportieren – so gehts

Ob Sie gern wandern oder Velo fahren, Sie können zuvor aufgezeichnete Routen exportieren, um sie mit anderen Apps oder auf GPS-Geräten zu verwenden.

Bereits aufgezeichnete Touren können Sie als GPX-Datei herunterladen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit den folgenden Schritten exportieren Sie Ihre absolvierten Routen als GPX-Datei, die Sie in anderen Navigations-Anwendungen importieren können:

  1. In der geöffneten Komoot-App gehen Sie zur Registerkarte Profil.
  2. Hier finden Sie ihre geplanten oder gemachten Touren. Tippen Sie auf Gemacht.
  3. Wählen Sie die gewünschte Tour (Wanderung oder Biketour etc.).
  4. Oben sehen Sie einen Drei-Punkte-Button. Darüber finden Sie die Option GPX-Datei herunterladen.
  5. Sie werden gefragt, ob die Datei jeweils mit Komoot geöffnet werden soll. Sie können anschliessend entweder die Tour im Routenplaner öffnen und danach als abgeschlossene Tour speichern oder direkt als gemachte Tour speichern. Die Autorin wählte letzteres (Datei speichern).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Komoot-Version 2023.37.3 durchgeführt.

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