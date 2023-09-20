Komoot: GPX-Datei exportieren – so gehts

Mit den folgenden Schritten exportieren Sie Ihre absolvierten Routen als GPX-Datei, die Sie in anderen Navigations-Anwendungen importieren können:

In der geöffneten Komoot-App gehen Sie zur Registerkarte Profil. Hier finden Sie ihre geplanten oder gemachten Touren. Tippen Sie auf Gemacht. Wählen Sie die gewünschte Tour (Wanderung oder Biketour etc.). Oben sehen Sie einen Drei-Punkte-Button. Darüber finden Sie die Option GPX-Datei herunterladen. Sie werden gefragt, ob die Datei jeweils mit Komoot geöffnet werden soll. Sie können anschliessend entweder die Tour im Routenplaner öffnen und danach als abgeschlossene Tour speichern oder direkt als gemachte Tour speichern. Die Autorin wählte letzteres (Datei speichern).

Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Komoot-Version 2023.37.3 durchgeführt.