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Claudia Maag
26. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Komoot-Privatsphäre-Einstellungen anpassen – so gehts

Sie können private Zonen oder eine Liste enger Freunde erstellen sowie Ihren ganzen Komoot-Account von «öffentlich» auf «privat» stellen.

Zu den neuen Privatsphäre-Einstellungen gehören unter anderem die privaten Zonen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Jüngst erhielt die Routenplanungs-App Komoot eine Reihe neuer Privatsphäre-Funktionen. So können Sie einstellen, was Sie bei Komoot mit wem teilen möchten.

  1. Loggen Sie sich über die Webversion von Komoot ein.

Gehen Sie zu den Einstellungen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
  • Wählen Sie Einstellungen und dann in der linken Spalte Privatsphäre.
  • Hier können Sie einerseits die Privatsphäre Ihres Komoot-Accounts von Öffentlich auf Privat umstellen. Dann sind das Profil, die Touren und Collections nur für Personen, die Sie als Follower bestätigen, sichtbar. Dies betrifft nicht Touren/Collections mit der Einstellung «Nur für dich» oder «Enge Freunde»

    • Privatsphäre-Einstellungen bei Komoot

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Private Zonen und Liste enger Freunde

    Private Zonen

    1. Ebenfalls in den Privatsphäre-Einstellungen (Anleitung s. vorherige Seite) scrollen Sie etwas nach unten zu Private Zonen.

    2. Klicken Sie auf Private Zonen bearbeiten.
    3. Geben Sie der Zone einen Namen und suchen Sie nach der gewünschten Adresse. Komoot erzeugt dann eine zufällige Zone rund um diese Adresse. Diese private Zone wird auf künftige und alle bestehenden Touren angewendet, die an diesem Ort beginnen oder dort enden.

    Private Zonen erstellen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Liste enger Freunde

    Wer regelmässig mit Freunden Touren plant oder unternimmt, kann eine Liste enger Freunde erstellen, die dann Zugang zu allen (gemeinsamen) Routen haben. Damit Sie Personen dieser Liste hinzufügen können, müssen sie Ihnen folgen.

    1. Klicken Sie hierzu in der Webversion oben auf Ihren Profilnamen und auf Dein Profil.

    2. Klicken Sie in der linken Spalte auf Enge Freunde.
    3. Fügen Sie nun die Personen hinzu.

    Gehen Sie links zu «Enge Freunde»

     © Quelle: Screenshot/PCtipp
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