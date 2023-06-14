Kontakte-App: Geburtstags-Benachrichtigung erhalten – so gehts

Die vorinstallierte Kontakte-App auf Android-Geräten hat gerade ein Update erhalten. Neu kann man auf seinem Smartphone Geburtstagsbenachrichtigungen für Kontakte erhalten – wenn sie in Ihrem Google-Konto gespeichert sind. Sie können sich nun in der Detailansicht der Kontakte eine Benachrichtigung anzeigen lassen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neuste Version der Kontakte-App installiert haben.

2. Tippen Sie auf die Registerkarte Highlights.

3. Wählen Sie Geburtstage hinzufügen aus.

4. Falls Sie mehrere Google-Konten verwenden, überprüfen Sie oben rechts, welches Konto ausgewählt ist.

In meiner Verwandtschaft hat jemand morgen Geburtstag. Der Kontakt ist im Google-Konto gespeichert und das Datum des Geburis hinterlegt. Und tatsächlich: Unter Für mich wird der Geburtstag am 15. Juni angezeigt.

5. Tippen Sie nun auf Benachrichtigung hinzufügen (beim Glocken-Symbol).

6. Anschliessend werden Sie am Tag benachrichtigt und verpassen einen Geburtstag nicht, auch falls Sie ihn nicht in Ihren Kalender eingetragen haben (und das Datum nicht auswendig wissen).