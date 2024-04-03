Konvertierungen auf dem Mac ohne fremde Hilfe

Tipp: Mit diesem Befehl lässt sich zum Beispiel eine hoch aufgelöste JPEG-Datei reduzieren, indem einfach als Zielformat erneut JPEG gewählt wird, aber mit einer geringeren Auflösung. Der Finder wird die Dateien ­unter einem neuen Namen ablegen, damit das Original unangetastet bleibt.

Wenn die Privatsphäre gewahrt werden soll, deaktivieren Sie Metadaten erhalten. Damit werden alle unsichtbaren Exif-Daten verworfen. Dazu gehören die Angaben zur verwendeten Kamera und dem Objektiv oder der Zeitpunkt der Aufnahme – aber auch heikle Daten wie die genaue Position durch GPS, falls das Bild mit einem iPhone geschossen wurde.

PDFs erstellen

Statt die Fotos nur zwischen den Bildformaten zu konvertieren, lassen sie sich in ein universelles PDF umwandeln. Besser noch: Wenn Sie mehrere Fotos markieren, werden diese zu einem einzigen, mehrseitigen PDF vereint.

Das klappt auch mit einzelnen Dateien, die bereits als PDF vorliegen: Markieren Sie mehrere PDFs und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl PDF erstellen, damit sie zu einer einzelnen Datei zusammengefasst werden.

Tipp: Wenn Sie mit der Seitenfolge des neuen PDFs nicht zufrieden sind, öffnen Sie die Datei im Programm Vorschau und rufen Sie im Menü Darstellung den Befehl Miniaturen auf. Jetzt sehen Sie die Miniatur-Abbildungen der Seiten, die mit der Maus in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden.