Kopfzeile soll sich NICHT dem Seitenformat anpassen

Grundsätzlich passen sich die Kopf- und Fusszeilen immer dem jeweiligen Abschnitt-Format an. Wenn Sie das umgehen möchten, müssen Sie mit Textfeldern arbeiten. Das Textfeld kann entweder in der Kopfzeile oder im Dokument eingesetzt. Welche Variante vorzuziehen ist, kann von Fall zu Fall variieren. Vermutlich wird jedoch der schnellere Weg meist über die Kopfzeile führen. Im folgenden Beispiel soll auf der zweiten Seite ein Text im Querformat gedruckt werden. Erstellen Sie Ihr Dokument wie bisher, wird wie erwartet die Kopfzeile auf der zweiten Seite ebenfalls im Querformat dargestellt.