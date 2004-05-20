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PCtipp Redaktion
20. Mai 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Kopfzeile soll sich NICHT dem Seitenformat anpassen

Wird im Word mit unterschiedlichen Abschnitten gearbeitet und ein solcher wird dann als «A4-quer» formatiert, dann dreht es die Kopf- und Fusszeilen auch ins Format A4-quer. Frage: Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, dass die Kopf- und Fusszeilen weiterhin im «A4-Hochformat» ausgedruckt werden, obwohl der Seiteninhalt in diesem einzelnen Abschnitt im «A4-Querformat» wiedergegeben wird.
© Quelle: PCtipp.ch

Grundsätzlich passen sich die Kopf- und Fusszeilen immer dem jeweiligen Abschnitt-Format an. Wenn Sie das umgehen möchten, müssen Sie mit Textfeldern arbeiten. Das Textfeld kann entweder in der Kopfzeile oder im Dokument eingesetzt. Welche Variante vorzuziehen ist, kann von Fall zu Fall variieren. Vermutlich wird jedoch der schnellere Weg meist über die Kopfzeile führen. Im folgenden Beispiel soll auf der zweiten Seite ein Text im Querformat gedruckt werden. Erstellen Sie Ihr Dokument wie bisher, wird wie erwartet die Kopfzeile auf der zweiten Seite ebenfalls im Querformat dargestellt.

© Quelle: PCtipp.ch

Sie können jedoch für die Kopfzeile ein Textfeld erstellen und den Text in vertikaler Richtung ausrichten, damit wie gewünscht die Kopfzeile weiterhin im Hochformat angezeigt wird. Wählen Sie EINFÜGEN/TEXTFELD und ziehen Sie dann mit der Maus ein Textfeld in der gewünschten Grösse am linken Rand der Seite auf. Schreiben Sie dann den Kopfzeilen-Text in dieses Textfeld (Sie können den Text auch aus einer anderen Kopfzeile kopieren). Klicken Sie in der Textfeld-Symbolleiste 2x auf das Symbol für "Textrichtung ändern" um den Text vertikal aufzustellen.

© Quelle: PCtipp.ch

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