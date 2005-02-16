16. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Bei kopiertem Datum ändert die Jahreszahl
Ich schreibe ein Datum z.B. 12.09.2004 korrekt in eine Zelle. Diese Zeile (inkl. dieser Zelle) kopiere ich in eine andere Excel-Datei. Nun wird aus dem oben genannten Datum: 12.09.2000. Die Jahreszahl stimmt nicht mehr. Wo liegt hier wohl der Fehler?
Dieses Verhalten beim Kopieren kann dann auftreten, wenn in den Optionen ("Extras/Optionen") auf der Registerkarte "Berechnung" die Option "1904-Datumswerte" aktiviert ist.
Entfernen Sie das Häkchen, dann sollte das nicht mehr passieren.
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