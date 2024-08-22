Kostenloser Alleskönner Google Docs

Google Docs ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, mit dem Dokumente erstellt, formatiert und zusammen mit anderen Personen bearbeitet werden können. Für die Nutzung ist keine Installation nötig. Docs ist Teil von Googles kostenpflichtigem «Workspace», zu dem auch die Anwendungen «Tabellen», «Präsentationen», «Formulare» sowie Google Drive und Gmail gehören.

Einer der Vorteile dieser Online-Suite ist, dass Docs und die anderen Google-Apps optimal aufeinander abgestimmt sind. Man kann zum Beispiel via Gmail auf Kommentare in Google Docs antworten, Diagramme aus Google «Tabellen» in ein Dokument einbetten oder gleich alles im Videokonferenztool Google Meet teilen. Die private Nutzung von Googles Workspace ist kostenlos; ein kostenloses privates Google-Konto wird vorausgesetzt. Wer nichts installieren mag, kann Google Docs als Webversion verwenden, doch es gibt mittlerweile auch eine mobile App für die Smartphone-Systeme Android und iOS.

Unterschied zu Word

Während es für Microsoft Word eine Offline- und eine Onlineversion gibt, ist für die Nutzung am PC oder Laptop bei Google Docs lediglich eine Webversion vorgesehen. Sowohl Google Docs als auch Word Online benötigen beide die Cloud zum Speichern; sie lagern die Daten also auf den Herstellerservern. Der Vorteil ist, dass die Dokumente stets von jedem Gerät und von überall aus verfügbar sind, aber die Dokumente befinden sich nicht mehr in Ihrer eigenen Hand. Das kann je nach Dokument datenschutztechnisch heikel sein.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Google Docs mehr kann als die Onlineversion von Word. Hingegen bietet die Desktop-Version von Word noch mehr Funktionen im Bereich Layout und Textformatierung als Google Docs. Doch der wichtigste Unterschied zwischen Google Docs und Microsoft Word ist der Preis. Je nach Version kann das Microsoft-365-Abo für Office-Anwendungen schnell ins Geld gehen. Eine günstige Word-Variante ist Office 365 Single, diese kostet rund 70 Franken im Jahr. Google Docs hingegen ist kostenlos verfügbar.

Erste Schritte