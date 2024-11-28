Kostenloser Schutz für Smartphones

Auch Smartphones sollten eine gute Schutz-App an Bord haben. Viele Nutzer besitzen bereits eine, da sie zu ihrer Desktop-Sicherheits-Suite oft eine kostenlose Mobile-App mit im Paket haben – zum Beispiel bei diversen Lizenzen von Kaspersky.

Wer diese Möglichkeit allerdings nicht hat, sollte zu der vielleicht besten Alternative greifen, die sich wirklich kostenlos nutzen lässt: die Security-App «Sophos Intercept X for Mobile». Die App schützt nicht nur Android-Geräte vor Angreifern und erkennt verseuchte Apps; sie hat auch ein grosses Arsenal an nützlichen Tools dabei – so etwa einen Passworttresor, einen QR-Code-Leser, einen Link-Checker, einen Authenticator und Netzwerkwerkzeuge. Die App funktioniert unter Android und auch unter iOS; dort allerdings mit sehr starken Einschränkungen, da iOS keinen externen Schutz zulässt, sondern nur die Nutzung der Tools.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Schutz-App installieren, einrichten und die wirklich guten Werkzeuge im Alltag einsetzen.

Hinweis: Eigentlich scannt und schützt der Android-interne Schutz Google Play Protect entsprechende Smartphones. Allerdings findet er leider nicht immer die verseuchten Apps wie versprochen. In den Tests beim unabhängigen Testlabor AV-Test (av-test.org/de) liegt der Google-Service selten bei den Bestwerten, auch wenn er bei den letzten Tests deutlich besser wurde. Früher waren die Werte allerdings oft fatal. Deshalb empfiehlt sich speziell für Android-Geräte zusätzlich eine gute Schutz-App.

Das steckt hinter der App

Kritiker sagen sofort, dass es «kostenlos» nicht wirklich gibt und die Anwender, wenn nicht mit Geld, dann mit ihren persönlichen Daten zahlen. Diese Kritik stimmt meistens, wie der Fall von Avast aus dem Jahr 2020 zeigt. Aber beim britischen Unternehmen Sophos ist das anders. Der Hersteller bedient nur grosse Unternehmen mit seinen Schutzlösungen. Die Security-App plus eine Verwaltungs-App dienen in seinem Mobile Device Management (MDM) als Schutz für Android-Geräte. Die Anzahl der Nutzer in den Unternehmen mit MDM ist allerdings gering. Daher verschenkt Sophos die App millionenfach und zeichnet alle gefundenen Gefahren auf, wie verseuchte Apps oder gefährliche Webseiten. Damit füttert das Unternehmen seine Datenbanken. Diese wichtigen Schutz­informationen stehen allen Nutzern der Sophos-App zur Verfügung – auch den Business-Kunden! Das ist der einzige Deal, den man mit der Nutzung der App eingeht; man gibt die Sensordaten weiter. An den privaten Daten ist Sophos in keiner Weise interessiert, da es einfach nicht sein Geschäft ist.

Dass die App ausgezeichnet schützt, zeigen die unabhängigen Tests des AV-Test-Instituts. Dieses untersucht regelmässig viele am Markt erhältliche Apps auf ihre Schutzwirkung. Die Sophos-App hat seit Januar 2023 in sämtlichen Tests alle Schädlinge abgewehrt, was in etwa 60 000 Angreifern entspricht. Ein Resultat, das sich sehen lassen kann.

Intercept X installieren

Die Schutz-App von Sophos gibt es wie erwähnt für Android-Smartphones und Tablets sowie für iPhones und iPads mit iOS. Allerdings gibt es unter iOS keine Schutzkomponente, da das Apple verbietet. Es lassen sich nur einige wenige Tools nutzen. Daher konzentrieren wir uns in diesem Artikel auf die Nutzung der App unter Android.

Sie finden die App «Sophos Intercept X for Mobile» direkt im Google Play Store zum kostenlosen Download. Bereits die Installation der App verläuft allerdings etwas anders als gewohnt, denn für den Schutz unter Android benötigt das Tool erhöhte Rechte gegenüber anderen Apps.

Installationsstart

Stimmen Sie Nutzungsbedingungen zu und drücken Sie auf Zustimmen und Fortfahren, Bild 1. Danach müssen Sie die Benachrichtigungen Erlauben – ebenso den Zugriff auf alle Dateien, Bild 2. Dazu führt Sie das Tool in ein Untermenü Ihrer Smartphone-Einstellungen. Dort wählen Sie den Eintrag Intercept X und lassen per Schieberegler den Zugriff zu.