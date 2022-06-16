Welche Krankenkasse bietet welche Chat- und Videotelefonie-Services?

Wenn das erledigt ist, gibt man in der App seine Symptome ein. Im Anschluss erhält man eine Empfehlung, ob eine Beratung durch die Medgate-Ärzte per Telefon (oder Video) oder besser beim Hausarzt sinnvoll ist. Man vereinbart einen Termin für die Telefon-/Videokonsultation – auch mitten in der Nacht oder am Wochenende. Zum vereinbarten Termin kontaktiert Sie ein Arzt.

Ausserdem gibt es in der App einen digitalen Behandlungsplan und eine Notfalltaste. Wer möchte, kann seine Lieblingsärzte in der App hinterlegen.

Telemedizin

Die ehemals genannte Tele Clinic heisst heute Telemedizin und ist eine 24/7-Beratung per Telefon und Video. Telemedizin ist Medizin über Distanz. Der Patient kann also von überall via Telefon, Internet oder Video mit einem Arzt sprechen. Die ärztliche Telekonsultation steht an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung, auch aus dem Ausland.

2022 findet sich ausserdem die Mini Clinic. Die Medgate Mini Clinic befindet sich in Basel und dort kann man sich auf das Coronavirus testen lassen. Die Mini Clinic verfügt über Antigen-Schnelltests, PCR-Tests und Antikörper-Tests. Es muss vorab ein Termin gebucht werden.

Kosten

Die Konsultation wird im Rahmen der gesetzlichen Leistungen über die Krankenversicherung abgerechnet – analog zum Arztbesuch in einer Praxis. Laut Medgate-Webseite ist der Dienst von allen Schweizer Krankenversicherern anerkannt. Eine Telekonsultation kostet im Durchschnitt 50 Franken.