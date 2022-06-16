Krankenversicherungen
Welche Krankenkasse bietet welche Chat- und Videotelefonie-Services?
Krankenversicherungen in der Schweiz bieten ihren Kundinnen und Kunden immer mehr digitale Services an. Nebst Chatbots, Live-Chat und Apps gibt es auch immer öfter Ärzte-Hotlines. Wir haben uns vier der grossen Versicherungen in der Schweiz sowie Medgate angeschaut.
(Ursprung März 2020; aktualisiert am 16.6.22)
Der digitale Arztbesuch: Medgate
Medgate ist ein Service für den digitalen Arztbesuch. Laut Webseite ist der Dienst von sämtlichen Schweizer Krankenversicherern anerkannt. Wenn Sie nicht sicher sind, gerade bei kleineren Krankenkassen, informieren Sie sich direkt bei Ihrer Krankenkasse, ob diese ein Versicherungsmodell mit Medgate hat.
App
Die Medgate-App ist für Android und iOS verfügbar. So funktionierts: Man muss sich erst registrieren und eine Mailadresse angeben. Optional kann man sich via Fingerabdruck oder Face ID anmelden (überspringbar). Scannen Sie Ihre Versicherungskarte und hinterlegen Sie eine Telefonnummer.
Auf dem Home-Bildschirm sieht man nun Notfall, Telekonsultation buchen, Rezept anfragen oder man kann direkt eine administrative Frage stellen.
Um die Services zu nutzen, erstellt man ein Profil in der App. Hierfür wird eine Krankenversicherung und ein Personalausweis benötigt.
Wenn das erledigt ist, gibt man in der App seine Symptome ein. Im Anschluss erhält man eine Empfehlung, ob eine Beratung durch die Medgate-Ärzte per Telefon (oder Video) oder besser beim Hausarzt sinnvoll ist. Man vereinbart einen Termin für die Telefon-/Videokonsultation – auch mitten in der Nacht oder am Wochenende. Zum vereinbarten Termin kontaktiert Sie ein Arzt.
Ausserdem gibt es in der App einen digitalen Behandlungsplan und eine Notfalltaste. Wer möchte, kann seine Lieblingsärzte in der App hinterlegen.
Telemedizin
Die ehemals genannte Tele Clinic heisst heute Telemedizin und ist eine 24/7-Beratung per Telefon und Video. Telemedizin ist Medizin über Distanz. Der Patient kann also von überall via Telefon, Internet oder Video mit einem Arzt sprechen. Die ärztliche Telekonsultation steht an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung, auch aus dem Ausland.
2022 findet sich ausserdem die Mini Clinic. Die Medgate Mini Clinic befindet sich in Basel und dort kann man sich auf das Coronavirus testen lassen. Die Mini Clinic verfügt über Antigen-Schnelltests, PCR-Tests und Antikörper-Tests. Es muss vorab ein Termin gebucht werden.
Kosten
Die Konsultation wird im Rahmen der gesetzlichen Leistungen über die Krankenversicherung abgerechnet – analog zum Arztbesuch in einer Praxis. Laut Medgate-Webseite ist der Dienst von allen Schweizer Krankenversicherern anerkannt. Eine Telekonsultation kostet im Durchschnitt 50 Franken.
In gewissen Versicherungsmodellen bei den Partner-Krankenversicherern von Medgate fallen ausserdem keine Kosten im Bereich von Franchise oder Selbstbehalt an. Eine Liste der Partner-Krankenversicherern finden Sie über diesen Link. Wie oben erwähnt, klären Sie dies am besten mit Ihrer Krankenkasse.
Korrektur/Update 28.6.22: Im Artikel wurde ursprünglich im Zusammenhang mit Medgate u.a. die Swica erwähnt. Medgate übernimmt für die Swica nicht das telemedizinische Angebot, sondern Swica hat mit santé24 mittlerweile ein eigenes, zur Swica-Gruppe gehörende Angebot (für Swica-Versicherte kostenlos).
Versicherungen (alphabetisch): CSS
Well-App
Aus dem Webtool myGuide wurde eine Symptom-Checker-App namens Well-App. Diese ist kostenlos und gibt es für Android und iOS.
Wenn Sie sich krank fühlen, hilft der Symptom-Checker in wenigen Minuten mit einer ersten Einschätzung und Empfehlung, ob ein Hausmittel, ein Medikament oder ein Arzttermin sinnvoll ist.
Die App bietet auch Telemedizin, denn man kann Termine vereinbaren und sich daran erinnern lassen. Ausserdem gibt es E-Rezepte.
Groupe Mutuel: Videotelefonie CallDoc
Alternatives Grundversicherungsmodell CallDoc
Der Service der Groupe Mutuel heisst CallDoc. Wie bei Medgate handelt es sich um eine medizinische Konsultation per Telefon oder Videotelefonie, allerdings gebunden an ein alternatives Grundversicherungsmodell. Auch CallDoc ist sieben Tage die Woche, rund um die Uhr verfügbar.
Hinweis: Informieren Sie sich bei Groupe Mutuel, um mehr zum Versicherungsmodell CallDoc vs. dem traditionellen Grundversicherungsmodell zu erfahren.
Chatbot: Wo ist Izzy?
Auf der Webseite hatte der Versicherer 2020 einen Live-Chat, der Versicherte während der Büroöffnungszeiten beriet. Ausserdem gab es den Chatbot Izzy. Im Juni 2022 ist Izzy jedoch verschwunden, zumindest auf der deutschsprachigen Seite.
Helvetia: Chatbot Clara
Bei der Helvetia heisst der Chatbot Clara. Laut Versicherung kann Clara beispielsweise bei Diebstählen oder Schadenfällen weiterhelfen oder Prämien berechnen.
Helsana: Ärzte-Hotline und viele Gesundheits-AppsAuch die Helsana bietet eine Ärzte-Hotline. Beim Telmed-Modell BeneFit Plus (Telemedizin) kann man bei gesundheitlichen Problemen eine Gratis-Hotline anrufen. Partner ist – wie bei der KPT und Group Mutuel – Medi24. Falls eine Behandlung erforderlich ist, wird an einen Arzt oder ins Spital verwiesen. Die medizinischen Leistungen sind dieselben wie bei der Standard-Grundversicherung.
Man profitiert von zeit- und ortsunabhängigem Zugang zu medizinischer Telefon-Betreuung, verpflichtet sich im Gegenzug aber für eine koordinierte Betreuung durch das unabhängige Zentrum für Telemedizin (ähnlich wie beim Hausarzt-Modell).
Ausserdem bietet der Versicherer nebst Webportal mehrere Apps, die einen gesunden und aktiven Lebensstil belohnen sollen.
Apps
● Helsana+-App (Android, iOS) ist ein Bonusprogramm für Versicherte. Man sammelt Pluspunkte, wenn man sich bewegt oder langjährige/r Helsana-Kunde/-Kundin ist. Man muss ein «Beweisfoto schiessen» und hochladen oder einen Tracker mit der App verbinden. Je mehr Punkte man sammelt, desto höher sind Rabatte für Partnerangebote. Es gibt eine Nicht-Kundenversion, um das Angebot zu testen.
● Die Helsana Coach App (Android, iOS) soll unterstützen, fitter und gesünder zu leben. Man kann sich ein Gesundheitsziel setzen, die App motiviert spielerisch, es gibt Rezepte und Hintergrundinfos. Es gibt auch mehrtägige Programme. Man kann mit der Coach-App Pluspunkte sammeln. Dadurch profitiert man von Barauszahlungen, laut Helsana, im Wert von über 300 Franken sowie von Partnerangeboten.
● Helsana Trails-App: Navigationshilfe, Tracker und Erlebnisplaner.
● Zudem gibt es die myHelsana-App und die Helsana-Scan-App.
KPT: Chat-Service DoctorChatDie Krankenkasse KPT und der Telemedizinspezialist Medi24 haben am 21. Februar 2020 den «DoctorChat» lanciert. Die Dienstleistung sei für die medizinische Erstabklärung gedacht, so die beiden Berner Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung.
KPT-Versicherte können via die Messenger-Dienste WhatsApp, Telegram, Viber oder per SMS einen Arzt kontaktieren und so einen professionellen Rat erhalten. Für Versicherte ist «DoctorChat» kostenlos.
Interessierte müssen sich einmalig auf der Webseite registrieren und ihre Telefonnummer angeben. Im Anschluss erhält man eine SMS von «Abi», der DoctorChat-Assistentin von Medi24. Über einen Link aktiviert man den Dienst.
Wer sich krank fühlt, wählt dann den gewünschten Kommunikationskanal und gibt die Gesundheitsfrage ein. Diese wird mithilfe künstlicher Intelligenz einem echten Arzt zugeteilt. Die Fachperson aus dem Medi24-Netzwerk beantwortet die Frage laut einer Mitteilung «in kürzester Zeit und in professioneller Manier» auf dem gewählten Kanal.
Der digitale Arzthelfer sei kein Ersatz für die telemedizinische Beratung und geht weniger in die Tiefe als ein telefonischer Service.
Zurich: Chatbot ZoréDen Chatbot der Zurich Versicherung findet man über einen dezenten Kontakt-Bereich am unteren Display-Bereich.
Die virtuelle Assistentin heisst Zoré. Sie kann beispielsweise beim Prämienberechnen, bei Standardfragen zu Ihrer Police, bei einem Schaden etc. weiterhelfen.
Während der Corona-Pandemie lancierte die Zurich ausserdem einen Corona-Chatbot.
Es handelt sich hierbei ebenfalls um Zoré, nur stützte sie sich hierbei jeweils auf die aktuellen Informationen des Bundes.
Den Corona-Chatbot finden Sie über diesen Link (bei unserem Kurzversuch vom 16.6.2022 führte der Button Jetzt chatten ins Leere: «Seite nicht gefunden».)
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