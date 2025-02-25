Krieg der Nerven

Der Film ist der Scifi-Klassiker schlechthin: «Star Wars – Eine neue Hoffnung», also Teil 4 der neuen Nummerierung. Die Fanprojekte zu diesem Kultstreifen lassen sich längst nicht mehr zählen. ­Eines davon bringt den Streifen als ASCII-Kunstwerk ins Terminal. Der Spass ist allerdings ein zweifelhafter; doch wer beim Durchleiden dieses «Films» länger als fünf Minuten durchhält, darf sich mit gutem Recht als wahrhaftigen Star-Wars-Fan bezeichnen.

Öffnen Sie im OrdnerProgramme den Ordner Dienstprogramme und dort die Anwendung Terminal. Tippen Sie den folgenden ­Befehl ein, gefolgt von der Return-Taste: nc towel.blinkenlights.nl 23

Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Show – so gut es eben geht.