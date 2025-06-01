1. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
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Kurz und bündig
Seit macOS 15.4 kann Safari den Inhalt einer Seite zusammenfassen. Doch die Funktion offenbart sich nicht von selbst.PCtipp zeigt, wie es geht.
Seit macOS 15.4 kann Safari den Inhalt einer Seite zusammenfassen. Doch die Funktion offenbart sich nicht von selbst. Surfen Sie die gewünschte Seite an und wählen Sie im Menü Darstellung den Befehl Reader einblenden. Damit wird die Website auf ihren textlichen Kern reduziert.
Erst jetzt erscheint ganz oben die Schaltfläche Zusammenfassen, die den Inhalt auf einen Absatz eindampft. Allerdings ist es ratsam, das Ergebnis bei wichtigen Projekten mindestens oberflächlich zu hinterfragen, denn es könnten sich Fehler einschleichen.
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