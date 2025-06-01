Kurz und bündig

Seit macOS 15.4 kann ­Safari den Inhalt einer Seite zusammen­fassen. Doch die Funktion offenbart sich nicht von selbst. Surfen Sie die gewünschte Seite an und wählen Sie im Menü Darstellung den Befehl Reader einblenden. Damit wird die Website auf ihren textlichen Kern reduziert.

Erst jetzt erscheint ganz oben die Schaltfläche Zusammenfassen, die den Inhalt auf einen Absatz eindampft. Allerdings ist es ratsam, das Ergebnis bei wichtigen Projekten mindestens oberflächlich zu hinterfragen, denn es könnten sich Fehler einschleichen.