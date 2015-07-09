Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
9. Jul 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Lämpchen bei externer HDD leuchtet immer

Sie betreiben eine externe Festplatte via USB an Ihrem PC. Aber wieso leuchtet deren LED auch bei ausgeschaltetem PC weiter? Und sollte man sie angestöpselt lassen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Der USB-Anschluss, den Sie verwendet haben, dürfte ein «Powered»- oder «Always On»-USB-Port sein.

Die meisten modernen PCs und Notebooks sind mit einem solchen ausgestattet. An diesem könnten Sie zum Beispiel über Nacht sogar bei ausgeschaltetem PC Ihren Smartphone-Akku aufladen. Manchmal ist er in einer speziellen Farbe gekennzeichnet (häufig in Gelb), manchmal mit einem Blitz- oder Batteriesymbol. Schauen Sie im Zweifelsfall ins Handbuch des PCs oder Notebooks. Aufgepasst: Nicht jeder PC/Laptop liefert in jedem Fall Strom via Powered-USB. Manche liefern zum Beispiel keinen Strom, während sie sich im Sleep-Modus befinden und vom Stromnetz getrennt sind.

Bei vielen Notebooks liefert der «Powered»-USB-Anschluss sogar noch Strom, wenn der Laptop selbst gar nicht mehr am Stromnetz angeschlossen ist. Das bedeutet: Wenn dann ein Smartphone angestöpselt ist, wird dieses aus dem Akku des Notebooks aufgeladen. Das kann auf Reisen sehr erwünscht oder überaus unerwünscht sein. 

Zurück zu Ihrer Festplatte: Versuchen Sie es mit ihr testhalber einmal an einem anderen USB-Port. Der Powered-USB-Port ist übrigens manchmal einer mit USB-2.0-Standard. Bei externen Festplatten sollten Sie ohnehin einen mit dem schnelleren USB 3.0 verwenden (jene wiederum sind oft in Blau gehalten). Das Verhalten des Powered-USB-Ports können Sie in der Regel über Einstellungen im BIOS/UEFI beeinflussen.

Es ist aus manchen Gründen nicht sehr sinnvoll, eine Festplatte dauerhaft angestöpselt und unter Strom zu halten. Für einen wochen- oder monatelangen Dauerbetrieb sind eigentlich nur Server-Festplatten geeignet, die etwas mehr kosten als jene in herkömmlichen PCs und Notebooks. Die wenigsten Festplatten in den externen Diskgehäusen sind für 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt. Es könnte durchaus sein, dass die Festplatte oder Gehäuseelektronik es nicht besonders gut verträgt, tagein, tagaus unter Strom zu stehen. 

Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund, die Festplatte nicht dauernd am PC angestöpselt zu lassen. Es gibt Computerschädlinge, wie zum Beispiel Erpressungstrojaner, die sich an allen zugänglichen Laufwerken vergreifen und dort die Daten verschlüsseln. Falls die externe Festplatte Ihre Backup-Platte ist, dann wären bei einem solchen Befall nicht nur die Daten auf der internen Disk, sondern auch jene auf dem Backup defekt. Sollte Ihre Platte also eine Backup-Festplatte sein, legen Sie sich eine zweite solche zu – und erstellen Sie Ihre Backups abwechslungsweise einmal auf dieser und einmal auf jener Festplatte. Trennen Sie danach die Platte wieder vom PC. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Zubehör Backup Cloud Hardware Kummerkasten PC Speicher Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare