Lämpchen bei externer HDD leuchtet immer

Lösung: Der USB-Anschluss, den Sie verwendet haben, dürfte ein «Powered»- oder «Always On»-USB-Port sein.

Die meisten modernen PCs und Notebooks sind mit einem solchen ausgestattet. An diesem könnten Sie zum Beispiel über Nacht sogar bei ausgeschaltetem PC Ihren Smartphone-Akku aufladen. Manchmal ist er in einer speziellen Farbe gekennzeichnet (häufig in Gelb), manchmal mit einem Blitz- oder Batteriesymbol. Schauen Sie im Zweifelsfall ins Handbuch des PCs oder Notebooks. Aufgepasst: Nicht jeder PC/Laptop liefert in jedem Fall Strom via Powered-USB. Manche liefern zum Beispiel keinen Strom, während sie sich im Sleep-Modus befinden und vom Stromnetz getrennt sind.

Bei vielen Notebooks liefert der «Powered»-USB-Anschluss sogar noch Strom, wenn der Laptop selbst gar nicht mehr am Stromnetz angeschlossen ist. Das bedeutet: Wenn dann ein Smartphone angestöpselt ist, wird dieses aus dem Akku des Notebooks aufgeladen. Das kann auf Reisen sehr erwünscht oder überaus unerwünscht sein.

Zurück zu Ihrer Festplatte: Versuchen Sie es mit ihr testhalber einmal an einem anderen USB-Port. Der Powered-USB-Port ist übrigens manchmal einer mit USB-2.0-Standard. Bei externen Festplatten sollten Sie ohnehin einen mit dem schnelleren USB 3.0 verwenden (jene wiederum sind oft in Blau gehalten). Das Verhalten des Powered-USB-Ports können Sie in der Regel über Einstellungen im BIOS/UEFI beeinflussen.

Es ist aus manchen Gründen nicht sehr sinnvoll, eine Festplatte dauerhaft angestöpselt und unter Strom zu halten. Für einen wochen- oder monatelangen Dauerbetrieb sind eigentlich nur Server-Festplatten geeignet, die etwas mehr kosten als jene in herkömmlichen PCs und Notebooks. Die wenigsten Festplatten in den externen Diskgehäusen sind für 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt. Es könnte durchaus sein, dass die Festplatte oder Gehäuseelektronik es nicht besonders gut verträgt, tagein, tagaus unter Strom zu stehen.

Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund, die Festplatte nicht dauernd am PC angestöpselt zu lassen. Es gibt Computerschädlinge, wie zum Beispiel Erpressungstrojaner, die sich an allen zugänglichen Laufwerken vergreifen und dort die Daten verschlüsseln. Falls die externe Festplatte Ihre Backup-Platte ist, dann wären bei einem solchen Befall nicht nur die Daten auf der internen Disk, sondern auch jene auf dem Backup defekt. Sollte Ihre Platte also eine Backup-Festplatte sein, legen Sie sich eine zweite solche zu – und erstellen Sie Ihre Backups abwechslungsweise einmal auf dieser und einmal auf jener Festplatte. Trennen Sie danach die Platte wieder vom PC. (PCtipp-Forum)